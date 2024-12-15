سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15-12-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. أعلنت البنوك المصرية عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، والذي شهد تغيرات طفيفة, تراوحت أسعار الشراء بين 50.42 جنيه و50.82 جنيه، بينما تفاوتت أسعار البيع بين 50.46 جنيه و50.91 جنيه.

سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم هدوء نسبي بعدما سجل ارتفاعًا ملحوظًا في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ملامسًا 51 جنيهًا, ومرتفعًا بأكثر من 80 قرش على مدار الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق, تستعرض جريدة “الموجز” تحديث سعر الدولار اليوم الأحد 15-12-2024, وفقًا لأسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.82 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع, وهو أعلى سعر للدولار اليوم.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 50.42 جنيه للشراء، و50.46 جنيه للبيع, وهو أدنى سعر للدولار اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 50.7736 جنيه للشراء، و50.9125 جنيه للبيع.

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

حقق سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية إلى 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

ارتفع سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي ليصل إلى 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

وصل سعر الدولار اليوم في بنك CIB إلى 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

حقق سعر الدولار اليوم في بنك SAIB 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB إلى 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

جاء متوسط أسعار العملات اليوم كالتالي:

سعر اليورو اليوم: 53.3072 جنيه للشراء، و53.4632 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 64.6602 جنيه للشراء، و64.8625 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.9857 جنيه للشراء، و7.0062 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم: 57.2291 جنيه للشراء، و57.3921 جنيه للبيع.

سعر كرونة الدنمارك اليوم: 7.1701 جنيه للشراء، و7.1334 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 165.0692 جنيه للشراء، و165.5745 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 13.5283 جنيه للشراء، و13.5746 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم: 71.5122 جنيه للشراء، و71.7482 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم: 134.571 جنيه للشراء، و135.0106 جنيه للبيع.

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