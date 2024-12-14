سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم 14-12-2024 .. مواصلة الانهيار

شهد سعر الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى مستويات قياسية، وسط توقعات بمزيد من التقلبات نتيجة استمرار الغموض السياسي والاقتصادي في البلاد، وجاءت الأسعار على النحو التالي عبر الموجز:

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

سجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق: 14,000 ليرة للشراء، 15,000 ليرة للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الليرة السورية في حلب: 15,000 ليرة للشراء، 16,000 ليرة للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الليرة السورية في الحسكة: 15,000 ليرة للشراء، 16,000 ليرة للبيع.

يعكس هذا التباين الكبير في الأسعار بين مختلف المحافظات السورية الفجوة المتزايدة بين مناطق النفوذ والسلطة، حيث تسيطر قوى متعددة على الأسواق، مما يزيد من صعوبة ضبط سعر الصرف.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

قيم الدولار مقابل الليرة السورية اليوم

لتوضيح تأثير انهيار الليرة السورية على المواطنين، إليكم قيم الدولار الأمريكي مقابل

:

1 دولار أمريكي = 14,000 ليرة سورية.

5 دولارات أمريكية = 70,000 ليرة سورية.

10 دولارات أمريكية = 140,000 ليرة سورية.

25 دولارًا أمريكيًا = 350,000 ليرة سورية.

50 دولارًا أمريكيًا = 700,000 ليرة سورية.

100 دولار أمريكي = 1,400,000 ليرة سورية.

500 دولار أمريكي = 7,000,000 ليرة سورية.

1,000 دولار أمريكي = 14,000,000 ليرة سورية.

5,000 دولار أمريكي = 70,000,000 ليرة سورية.

10,000 دولار أمريكي = 140,000,000 ليرة سورية.

أزمة الدولار والليرة السورية

تستمر أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية في أن تكون مصدر قلق كبير للمواطنين، حيث تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية والخدمات الضرورية. ومع كل زيادة في سعر الدولار، ترتفع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات اليومية، مما يفاقم الأعباء المعيشية.

شهدت الليرة السورية تدهورًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي. ويعود هذا الانخفاض إلى عوامل عدة، أبرزها عدم الاستقرار السياسي والأمني، بالإضافة إلى نقص السيولة بالدولار وغياب التدخل الحكومي الفعال لدعم العملة المحلية.

اقرأ أيضًا:

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

سعر الدولار اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية