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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

العملات الاجنبية .. سعر الدولار اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، مقابل الجنيه المصري، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لقطاع البنوك «الجمعة والسبت».

شهد الدولار في الأيام السابقة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث اقترب من المستوى القياسي البالغ 51 جنيهًا في بعض البنوك بنهاية الأسبوع الماضي، وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى مستوياته عند 50.83 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع، مسجلًا زيادة بأكثر من 80 قرشًا على مدار الأسبوع

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 

لذا يقدم موقع الموجز، سعر الدولار اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، في جميع البنوك على النحو التالي:

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سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في بنك مصر

  • في بنك مصر، وصل سعر الدولار إلى 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

  • في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك التجاري الدولي

  • في البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ سعر الدولار 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

  • في بنك كريدي أجريكول، سجل سعر الدولار 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

  • في بنك قطر الوطني الأهلي، بلغ سعر الدولار 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

  • في بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

  • في بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 50.81 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدولار في مقابل الريال السعودي استقرارًا اليوم عند 189.57 ريال سعودي للشراء و 190.19 ريال سعودي للبيع.

سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار اليوم مقابل اليورو

شهد سعر الدولار مقابل اليورو استقرارًا أيضًا اليوم، حيث بلغ سعر الدولار 0.94 يورو للشراء و0.95 يورو للبيع.

سعر الدولار اليوم 

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

يواصل سعر العملات الأجنبية استقراره النسبي اليوم، حيث سجل الريال السعودي 13.48 جنيه للشراء و 13.55 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو 53.97 جنيه للشراء و 54.39 جنيه للبيع.

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