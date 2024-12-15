سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد 15-12-2024
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، تغييرات طفيفة في مختلف الأسواق، حيث شهد السوق السوداء انخفاضًا طفيفًا في السعر مقارنة بيوم أمس، فيما اختلفت الأسعار في البنوك المحلية،
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك
لذا يقدم موقع الموجز، سعر الدولار اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، في جميع البنوك على النحو التالي:
البنك المركزي المصري:
- شراء: 50.913
- بيع: 50.774
البنك الأهلي المصري:
- شراء: 50.89
- بيع: 50.79
بنك مصر:
- شراء: 50.89
- بيع: 50.79
بنك القاهرة:
- شراء: 50.89
- بيع: 50.79
مصرف أبوظبي الإسلامي:
- شراء: 50.92
- بيع: 50.83
البنك التجاري الدولي (CIB):
- شراء: 50.9
- بيع: 50.8
HSBC:
- شراء: 50.92
- بيع: 50.83
بنك الإسكندرية:
- شراء: 50.9
- بيع: 50.8
البنك الأهلي القطري (QNB):
- شراء: 50.89
- بيع: 50.79
كريدي أجريكول:
- شراء: 50.9
- بيع: 50.8
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
- 1 دولار أمريكي = 50.57 جنيه مصري
- 5 دولار أمريكي = 252.85 جنيه مصري
- 10 دولار أمريكي = 505.7 جنيه مصري
- 25 دولار أمريكي = 1,264.25 جنيه مصري
- 50 دولار أمريكي = 2,528.5 جنيه مصري
- 100 دولار أمريكي = 5,057 جنيه مصري
- 150 دولار أمريكي = 7,585.5 جنيه مصري
- 200 دولار أمريكي = 10,114 جنيه مصري
- 250 دولار أمريكي = 12,642.5 جنيه مصري
- 300 دولار أمريكي = 15,171 جنيه مصري
- 500 دولار أمريكي = 25,285 جنيه مصري
- 700 دولار أمريكي = 35,399 جنيه مصري
- 1,000 دولار أمريكي = 50,570 جنيه مصري
سعر الدولار في السوق السوداء
بحسب آخر التحديثات، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي في السوق السوداء 50.57 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.16 جنيه، وهذه التغيرات تأتي بعد انخفاض طفيف قدره 0.17 جنيه مقارنة بأسعار يوم أمس، والتي كانت قد بلغت 50.74 جنيه، وهذا يعكس استمرار التقلبات في سوق العملات المحلية.
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