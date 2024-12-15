تحديث سعر الدولار الآن.. الأخضر يتراجع بمنتصف التعاملات

تحديث سعر الدولار الآن.. شهد بمنتصف تعاملات الأحد 15-12-2024 تراجعًا مقابل الجنيه، وذلك بحسب شاشات التداول المعلنة بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل السوق المصرفية.

وفي هذا الصدد، أصبح تحديث سعر الدولار الآن محل اهتمام كبير من قبل المواطنين والمستثمرين، خاصةً مع التأثيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تلقي بظلالها على سوق العملات.

تحديث سعر الدولار الآن

وفي ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، تتزايد عمليات البحث عن آخر المستجدات حول تحديث سعر الدولار الآن، سواء كان ذلك في البنوك المصرية أو شركات الصرافة.

ويأتي هذا التراجع الأخير في سعر الدولار الآن وسط ترقب واسع لاجتماعات البنك المركزي المصري والإجراءات الاقتصادية المرتقبة، التي تهدف إلى تحقيق استقرار السوق النقدي وتعزيز قيمة العملة المحلية، ومن المعروف أن تحركات سعر الدولار تؤثر بشكل مباشر على أسعار العديد من السلع الأساسية والمستوردة، مما يجعل تحديثات أسعار الصرف أمرًا حيويًا لمختلف فئات المجتمع، من رجال الأعمال إلى المواطنين العاديين.

الموجز يتناول صرد لـ تحديث سعر الدولار الآن بعد تراجعه بمنتصف تعاملات الأحد الموافق 15-12-2024، والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر عند 50.75 جنيهًا للشراء، ونحو 50.85 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وهبط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.75 جنيهًا للشراء، ونحو 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ونزل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.75 جنيهًا للشراء، ونحو 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وانخفض سعر الدولار في بنك البركة عند 50.75 جنيهًا للشراء، ونحو 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بينما استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 50.80 جنيهًا للشراء، ونحو 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 50.75 جنيهًا للشراء، ونحو 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة عند 50.75 جنيهًا للشراء، ونحو 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

سجل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي عند 50.75 جنيهًا للشراء، ونحو 50.85 جنيه للبيع.

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