أسعار الذهب بالمصنعية اليوم الأحد 15-12-2024 بعد التراجع الكبير

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم.. استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، عقب التراجع الأخير الذي سجله، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، إلى 3820 جنيهًا مصريًا، بينما بلغ سعر الشراء 3800 جنيهًا مصريًا.

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، وفقًا لمنصة آي صاغة.

سعر الذهب عيار 24 الآن

انخفض سعر بيع الذهب عيار 24 ليصل إلى 4365.75 جنيهًا مصريًا، بينما سجل سعر الشراء 4342.75 جنيهًا مصريًا.

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم

سعر الذهب عيار 22 الآن

سجل سعر بيع الذهب عيار 22 انخفاضًا ليبلغ 4002 جنيهًا مصريًا، في حين انخفض سعر الشراء إلى 3981 جنيهًا مصريًا.

سعر الذهب عيار 21 الآن

انخفض سعر بيع الذهب عيار 21 إلى 3820 جنيهًا مصريًا، بينما بلغ سعر الشراء 3800 جنيهًا مصريًا.

سعر الذهب عيار 18 الآن

تراجعت أسعار الذهب عيار 18 إلى 3274.25 جنيهًا مصريًا للبيع، بينما سجل سعر الشراء 3257.25 جنيهًا مصريًا.

أسعار الذهب المصنعية اليوم

سعر الذهب عيار 14 الآن

بلغ سعر بيع الذهب عيار 14 حوالي 2546.75 جنيهًا مصريًا، بينما سجل سعر الشراء 2533.25 جنيهًا مصريًا.

سعر الذهب عيار 12 الآن

سجل سعر بيع الذهب عيار 12 تراجعًا إلى 2182.75 جنيهًا مصريًا، بينما سجل سعر الشراء 2171.5 جنيهًا مصريًا.

سعر الذهب عيار 9 الآن

تراجعت أسعار الذهب عيار 9 إلى 1637.25 جنيهًا مصريًا للبيع، بينما وصل سعر الشراء إلى 1628.5 جنيهًا مصريًا.

سعر الجنيه الذهب الآن

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 30560 جنيهًا مصريًا للبيع، بينما سجل سعر الشراء 30400 جنيهًا مصريًا، بانخفاض قدره 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب الآن

سجلت أوقية الذهب انخفاضًا طفيفًا، وبلغ سعر البيع 2648.73 دولارًا أمريكيًا، بينما سجل سعر الشراء 2648.32 دولارًا أمريكيًا.

سعر مصنعية الذهب في مصر

تتراوح مصنعية الذهب والمشغولات الذهبية في مصر بين 170 إلى 200 جنيه تقريبًا, بينما تبدأ مصنعية المشغولات الذهبية المستعملة من 35 جنيهًا, وتضاف المصنعية إلى سعر الجرام، وتختلف من تاجر إلى آخر حسب شكل المشغولات وجودتها والمواد المضافة لها.

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