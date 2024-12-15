أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 .. تحديث لحظي
شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، تراجعًا طفيفًا في مختلف الأعيرة، ما أثار اهتمام المواطنين والمستثمرين، خاصة مع التقلبات المستمرة في أسعار العملات الأجنبية بالسوق المحلية، وينشر لكم الموجز تحديث الأسعار بشكل لحظي لمواكبة تطورات السوق المحلية والدولية.
أسعار الذهب اليوم في مصر
عيار 24:
- سعر الشراء: 4347 جنيهًا للجرام
- سعر البيع: 4360 جنيهًا للجرام
عيار 22:
- سعر الشراء: 3986 جنيهًا للجرام
- سعر البيع: 3997 جنيهًا للجرام
عيار 21:
- سعر الشراء: 3805 جنيهات للجرام
- سعر البيع: 3818 جنيهًا للجرام
عيار 18:
- سعر الشراء: 3261 جنيهًا للجرام
- سعر البيع: 3270 جنيهًا للجرام
عيار 14:
- سعر الشراء: 2535 جنيهًا للجرام
- سعر البيع: 2543 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب:
- سعر الشراء: 30,510 جنيهًا
- سعر البيع: 30,520 جنيهًا
الأونصة:
- سعر الشراء: 2647.5 دولار
- سعر البيع: 2648 دولار
أسباب التراجع في أسعار الذهب
يعزى تراجع أسعار الذهب اليوم إلى عدة عوامل، أبرزها:
- تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعره في البنوك 50.4 جنيه للشراء و50.9 جنيه للبيع، مما أثر على أسعار الذهب محليًا.
- حالة الترقب في الأسواق نتيجة التحركات في الأسواق العالمية، حيث تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بالتغيرات في الأسعار العالمية للأونصة.
توقعات أسعار الذهب
يتوقع خبراء الاقتصاد أن تظل أسعار الذهب متقلبة خلال الفترة المقبلة، مع ترقب المستثمرين لتغيرات أسعار الفائدة العالمية، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية وتراجع العملات الرئيسية.
أسعار السبائك الذهبية اليوم
جاءت أسعار سبائك الذهب اليوم كالتالي:
- سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 4454.29 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 11120.71 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 5 جرامات: 22241.43 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 10 جرامات: 44482.86 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 15.55 جرامًا: 69171.14 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا: 88965.71 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 25 جرامًا: 111207.14 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 444828.57 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 250 جرامًا: 1105071.43 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 1 كيلو جرام: 4418285.71 جنيه
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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية
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