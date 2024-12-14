المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 14-12-2024 في مصر
شهدت سعر الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، وذلك بعد انخفاضها خلال تعاملات الأمس بمقدار 40 جنيهًا للجرام، وجاء هذا التراجع متأثرًا بانخفاض أسعار الأوقية في الأسواق العالمية نتيجة ارتفاع قوة الدولار وزيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
ولذلك يستعرض الموجز، أسعار الذهب اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، على النحو التالي:
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 نحو 3266 جنيهًا، مما يجعله خيارًا مميزًا للمشغولات الذهبية الاقتصادية.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024
حافظ سعر الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا في السوق المصري، على استقراره عند 3810 جنيهات للجرام، وهو العيار الأكثر استخدامًا في المشغولات التقليدية.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024
بلغ سعر الذهب عيار 24، المعروف بعيار الذهب النقي، حوالي 4354 جنيهًا للجرام، وهو الخيار المفضل لمحبي الاستثمار في الذهب الخام.
سعر الذهب والسبائك اليوم
سجلت أسعار السبائك الذهبية استقرارًا اليوم، حيث بلغ سعر السبيكة وزن 10 جرامات نحو 43,540 جنيهًا، بينما وصل سعر السبيكة وزن 50 جرامًا إلى حوالي 217,700 جنيه. تأتي السبائك كخيار مميز للراغبين في الادخار بعيدًا عن خسائر المصنعية.
متى ينزل سعر الذهب؟
تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل منها حركة الدولار عالميًا، عائدات سندات الخزانة الأمريكية، ومستويات الطلب على المعدن النفيس. وفقًا للمؤشرات، فإن أي تحسن في قوة الدولار أو ارتفاع في أسعار الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة القادمة.
أسعار الذهب عالميًا
على الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية إلى 2664 دولارًا، متأثرة بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار، ما أدى إلى انخفاض الطلب على الذهب كملاذ آمن.
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب في مصر
تعتبر الأسواق المحلية في مصر حساسة للتغيرات الاقتصادية العالمية، مثل التغيرات في سعر الدولار وأسعار الفائدة الأمريكية.
حيث إن انخفاض الدولار وزيادة الطلب على الذهب عالمياً قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المصري، في حين أن أي تراجع في الطلب أو ارتفاع قيمة الجنيه المصري قد يساهم في خفض الأسعار.
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