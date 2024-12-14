أسعار الذهب في منتصف التعاملات ومفاجأة في سعر عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 13 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في معظم الأعيرة، وفقا لمنصة جولد بيلون، وينشر لكم الموجز تحديث الأسعار بشكل لحظي لمواكبة تطورات السوق المحلية والدولية.

أسعار الذهب اليوم السبت 14/12/2024

عيار 24: سجل سعر الشراء 4351 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 4338 جنيهًا.

عيار 22: سجل سعر الشراء 3988 جنيهًا، وسعر البيع 3977 جنيهًا.

عيار 21: الأكثر تداولًا في مصر، سجل سعر الشراء 3807 جنيهات، فيما بلغ سعر البيع 3797 جنيهًا.

عيار 18: سجل سعر الشراء 3263 جنيهًا، وسعر البيع 3254 جنيهًا.

عيار 14: شهد ارتفاعًا طفيفًا قدره 1 جنيه، حيث سجل سعر الشراء 2538 جنيهًا، وسعر البيع 2530 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب

سعر الأونصة: استقر عند 2648 دولارًا للشراء و2647.5 دولارًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب: ارتفع بمقدار 16 جنيهًا، حيث بلغ سعر الشراء 30,456 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 30,446 جنيهًا.

الفجوة السعرية والدولار

دولار الذهب والصاغة: 51.1 جنيه.

سعر الدولار: استقر عند 50.9 جنيه للشراء و50.4 جنيه للبيع.

يأتي هذا التحديث في ظل مراقبة السوق المحلي لتقلبات أسعار الذهب العالمية وحركة سعر الدولار، التي تعتبر من العوامل الأساسية في تحديد أسعار الذهب محليًا.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

جاءت أسعار سبائك الذهب اليوم كالتالي:

سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 4454.29 جنيه

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 11120.71 جنيه

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات: 22241.43 جنيه

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات: 44482.86 جنيه

سعر سبيكة الذهب 15.55 جرامًا: 69171.14 جنيه

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا: 88965.71 جنيه

سعر سبيكة الذهب 25 جرامًا: 111207.14 جنيه

سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 444828.57 جنيه

سعر سبيكة الذهب 250 جرامًا: 1105071.43 جنيه

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو جرام: 4418285.71 جنيه

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