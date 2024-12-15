سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 15-12-2024 وعيار 21 يهبط

سعر الذهب اليوم.. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 موجة من التراجع شملت جميع الأعيرة والسبائك الذهبية، متأثرة بتغيرات السوق العالمية والعرض والطلب المحلي.

أسعار الذهب اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024, حسب منصة آي صاغة.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 4365.75 جنيهًا للبيع و4342.75 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 4002 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء، مسجلًا تراجعًا بقيمة 5.25 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

هبط سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3820 جنيهًا للبيع و3800 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 3274.25 جنيهًا للبيع و3257.25 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 2546.75 جنيهًا للبيع و2533.25 جنيهًا للشراء، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 3.25 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 12 اليوم

هبط سعر الذهب عيار 12 اليوم إلى 2182.75 جنيهًا للبيع و2171.5 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 2.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 9 اليوم إلى 1637.25 جنيهًا للبيع و1628.5 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 2.25 جنيه.

سعر الذهب عالميًا اليوم

هبط سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم إلى 2648.73 دولارًا للبيع و2648.32 دولارًا للشراء، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بقيمة 0.25 دولار.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24: سجلت 4,442.86 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عيار 24: بلغت 11,092.14 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24: وصلت إلى 22,184.29 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24: سجلت 44,368.57 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 15.55 جرام عيار 24: بلغت 68,993.43 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24: وصلت إلى 88,737.14 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 25 جرام عيار 24: سجلت 110,921.43 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24: بلغت 443,685.71 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24: وصلت إلى 1,102,214.29 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو عيار 24: بلغت 4,406,857.14 جنيهًا.

اقرأ أيضًا: سلسلة ارتفاعات لا تنتهي.. ماذا ينتظر أسعار الذهب في مصر؟

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية