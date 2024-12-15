أسعار السيارات الجديدة 2025 في مصر .. أبرز المواصفات والطرازات المتاحة

يقدم سوق السيارات المصري لعام 2025 مجموعة مميزة من السيارات الجديدة التي تلبي تطلعات العملاء، حيث تتميز السيارات الجديدة، بتكنولوجيا متطورة توفر راحة القيادة وسهولة التنقل.

من أبرز السيارات الجديدة 2025 : بايك يو 5 بلس، ونيسان صني، وفيات تيبو، وشيري تيجو 7، وبي واي دي F3، فيما يلي يستعرض الموجز تفاصيل هذه السيارات وأسعارها.

مواصفات وأسعار سيارة بي واي دي F3 موديل 2025

تتميز سيارة بي واي دي F3 موديل 2025 بمحرك بسعة 1500 سي سي يولد قوة 108 حصان، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة وتحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي. تأتي السيارة بخزان وقود بسعة 50 لتر، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي والتنقل بسهولة.

الفئة الأولى: بسعر 630,000 جنيه.

الفئة الثانية: بسعر 710,000 جنيه.

اسعار السيارات



مواصفات وأسعار شيري تيجو 7 موديل 2025

تتميز سيارة شيري تيجو 7 موديل 2025 بمحرك 1500 سي سي تيربو يولد قوة 145 حصان، مع عزم دوران 210 نيوتن/متر، وتحتاج السيارة إلى 7.4 لتر من الوقود لقطع 100 كم، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة. كما تتمتع بخزان وقود بسعة 57 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي.

الفئة الأولى: بسعر 999,000 جنيه.

الفئة الثانية: بسعر 1,085,000 جنيه.

فيات تيبو



مواصفات وأسعار فيات تيبو موديل 2025

تقدم سيارة فيات تيبو موديل 2025 تجربة قيادة سلسة بفضل محركها سعة 1400 سي سي الذي يولد قوة 95 حصان وعزم دوران 127 نيوتن/متر. تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية، وتحتاج إلى 5.7 لتر من الوقود لقطع 100 كم. تأتي بخزان وقود بسعة 45 لتر.

سعر الفئة الوحيدة: 769,000 جنيه.

مواصفات وأسعار نيسان صني موديل 2025

تتميز سيارة نيسان صني موديل 2025 بمحرك سعة 1500 سي سي يولد قوة 108 حصان وعزم دوران 134 نيوتن/متر. تحتاج السيارة إلى 6.9 لتر من الوقود لقطع 100 كم، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة.

الفئة الأولى: بسعر 695,000 جنيه.

الفئة الثانية: بسعر 765,000 جنيه.

الفئة الثالثة: بسعر 795,000 جنيه.

مواصفات وأسعار بايك يو 5 بلس موديل 2025

تأتي سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2025 بمحرك سعة 1500 سي سي يولد قوة 111 حصان مع عزم دوران 142 نيوتن/متر. تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية، وتحتاج إلى 6.8 لتر من الوقود لقطع 100 كم.

الفئة الأولى: بسعر 874,000 جنيه.

الفئة الثانية: بسعر 974,000 جنيه.

اختيارات متعددة تناسب الجميع

تقدم السيارات الجديدة موديل 2025 خيارات متنوعة تناسب احتياجات العملاء المختلفة، سواء من حيث الأداء أو الأسعار، وتتيح هذه الطرازات الحديثة تجربة قيادة مميزة وتكنولوجيا متطورة تلبي متطلبات السوق المصري المتزايدة.

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