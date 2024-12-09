بتمويل 100%.. شروط الحصول على قرض سيارة من بنك saib بدون مقدم

قرض سيارة من بنك saib.. يبحث الكثير من الأشخاص عن إمكانية الحصول على تمويل شراء السيارات بخيارات مميزة، وكيفية الحصول على قرض سيارة من بنك saib بدون مقدم أو حظر بيع، وفي هذا الصدد يستعرض الموجز التفاصيل



الحصول على قرض السيارة من بنك saib.





وبحسب المعلن فإن تمويل البنك يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع إمكانية تمويل سيارات جديدة و مستعملة، وذلك بجانب إمكانية وصول التمويل لـ 6.5 مليون جنيه، كما يوفر البنك مرونة في مدة السداد بحد أدنى 12 شهرًا وتصل حتى 7 سنوات.



ويسمح بنك saib لراغبي شراء سيارة بإمكانية الحصول على القرض بدون حظر بيع أو تأمين، مع إمكانية سداد الأقساط عن طريق تحويل الراتب أو السداد بواسطة فروع البنك، أو ماكينات الصراف الآلي، أو التحويلات بنكية.



الفئات المتاح لهم الحصول على قرض السيارة من بنك saib





حدد البنك مجموعة من الفئات للحصول على قرض السيارة وذلك للمصريين فقط والفئات المتاح لها هم: "الموظفون - العاملون بالقطاع الحكومي - القطاع العام والخاص - وقطاع الاعمال - وكذلك العاملين بشركات البترول - وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات - ورجال الأعمال - أصحاب المهن الحرة كذلك".





ما هي المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة؟



ومن المستندات المطلوبه للتقديم

-إيصال مرفق حديث، نموذج طلب بقرض سيارة، صورة بطاقة الرقم القومي.



- و المستندات المطلوبة من الموظفين بجانب المستندات السابقة فهي: أصل شهادة دخل حديثة و معتمدة من جهة العمل، ويشترط البنك أن يكون موضح بها تاريخ التعيين، والدرجة الوظيفية، والدخل الشهري، أو كشف حساب بنكي لآخر 3 شهور موضح به الدخل، أو اَخر 3 إشعارات للراتب مختومة.



ووضع بنك بنك saib شرط آخر وهو أصل تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط وفقا للنموذج المعتمد من المصرف في حالات التحويل فقط.



أما عن رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة فمطلوب منهم الآتي:



أصل مستخرج حديث من السجل التجاري ساري، بشرط أن يكون لم يمر عليه 3 أشهر لأصحاب المهن الحرة والأعمال، وبالنسبة لأصحاب السجل التجاري فمطلوب صورة بطاقة ضريبة للنشاط سارية، صورة من رخصة مزاولة المهنة ورخصة المنشأة لأصحاب المهن الحرة.



ويشترط البنك على أصحاب السجل التجاري كذلك أصل كشف حساب بنكي مختوم لآخر 6 أشهر، بإسم الشركة، وصورة عقد الشركة، أو كشف حساب بنكي أصلى مختوم لآخر 6 أشهر باسم العميل.

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