سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15-12-2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024, والذي شهد تغيرات طفيفة في مستهل تعاملات الأسبوع مقارنة بيوم الخميس الماضي.

سعر الريال السعودي اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024, حسب المواقع الرسمية للبنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري: سجل سعر الشراء 13.5141 جنيه، وسعر البيع 13.5532 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر: بلغ سعر الشراء 13.5017 جنيه، وسعر البيع 13.5516 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: وصل سعر الشراء إلى 13.4938 جنيه، وسعر البيع إلى 13.5436 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: سجل سعر الشراء 13.5239 جنيه، وسعر البيع 13.5621 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: بلغ سعر الشراء 13.4855 جنيه، وسعر البيع 13.5732 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الشراء 13.51 جنيه، وسعر البيع 13.56 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): سجل سعر الشراء 13.4543 جنيه، وسعر البيع 13.5447 جنيه.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي (AIB): وصل سعر الشراء إلى 13.5383 جنيه، وسعر البيع إلى 13.5649 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك CIB: بلغ سعر الشراء 13.5374 جنيه، وسعر البيع 13.5647 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني (NBK): سجل سعر الشراء 13.4298 جنيه، وسعر البيع 13.5634 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك SAIB: وصل سعر الشراء إلى 13.34 جنيه، وسعر البيع إلى 13.57 جنيه.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: بلغ سعر الشراء 13.0964 جنيه، وسعر البيع 13.5707 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي: سجل سعر الشراء 13.1922 جنيه، وسعر البيع 13.5479 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الشراء 13.4023 جنيه، وسعر البيع 13.4322 جنيه.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر الشراء 13.542 جنيه، وسعر البيع 13.5686 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي (AIB): سجل سعر الشراء 13.5283 جنيه، وسعر البيع 13.5746 جنيه.

أعلى وأدنى سعر للريال السعودي اليوم

سجل أعلى سعر للريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، إذ وصل إلى 13.614 جنيه للبيع, بينما سجل أدنى سعر في المصرف المتحد، والذي بلغ سعر الشراء 13.0964 جنيه.

اقرأ أيضًا: أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في البنك الأهلي وبنك مصر

استقرار سعر الريال السعودي اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية