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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك المصرية

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد الريال السعودي اليوم، استقرارًا في أسعار الشراء والبيع مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية اليوم الأحد، وسجل أعلى سعر الريال السعودي للشراء عند 13.53 جنيه، بينما بلغ أقل سعر الريال السعودي اليوم للبيع، ومتوسط سعر العملة السعودية مستوى 13.49 جنيه.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري عند:

13.51 جنيه للشراء.

13.55 جنيه للبيع.

ويقدم الموجز، سعر الريال السعودي  اليوم الأحد، في البنوك المصرية على النحو التالي..

1. بنك التنمية الصناعية

سعر الشراء: 13.35 جنيه.

سعر البيع: 13.49 جنيه.

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2. ميد بنك

سعر الشراء: 13.48 جنيه.

سعر البيع: 13.56 جنيه.

 

3. مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الشراء: 13.53 جنيه.

سعر البيع: 13.55 جنيه.

4. بنك قطر الوطني

 

سعر الشراء: 13.45 جنيه.

سعر البيع: 13.55 جنيه.

5. بنك مصر

سعر الشراء: 13.49 جنيه.

سعر البيع: 13.55 جنيه.

الريال السعودي

6. البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 13.52 جنيه.

سعر البيع: 13.55 جنيه.

 

7. البنك الأهلي المتحد

سعر الشراء: 13.52 جنيه.

سعر البيع: 13.55 جنيه.

 

8. بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 13.51 جنيه.

سعر البيع: 13.55 جنيه.

 

9. المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 13.52 جنيه.

سعر البيع: 13.55 جنيه.

 

10. بنك نكست

سعر الشراء: 13.51 جنيه.

سعر البيع: 13.56 جنيه.

11. بنك البركة الإسلامي

سعر الشراء: 13.45 جنيه.

سعر البيع: 13.54 جنيه.

وتبقى أسعار الريال السعودي تحت المراقبة، في ظل توقعات استقرار السوق خلال الفترة القادمة، مع استمرار التحديثات اليومية.

 

أسعار العملات العربية مقابل الدولار

 

استقر سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي 0.0763 دينار عراقي.

تراجع سعر الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي وسجل   1.4092 دينار أردني.

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي وسجل  3.2484 دينار كويني 

استقر سعر الريال العماني مقابل الدولار الأميركي وسجل  2.5975 ريال عماني 

استقر سعر الريال القطري مقابل الدولار الأميركي وسجل 0.2743 ريال قطري

 

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