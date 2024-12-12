اطلع على تحديث أسعار العملات اليوم الخميس 12-12-2024

أسعار العملات اليوم.. تُعد متابعة أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه من الموضوعات الأكثر بحثًا والتي تهم الكثيرين، سواء كانوا مستثمرين أو متداولين أو حتى أشخاصًا يسعون لتحويل الأموال لأغراض شخصية.

أسعار العملات اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” متوسط أسعار العملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024, وجاءت كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل سعر شراء الدولار الأمريكي اليوم 50.62 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 50.71 جنيه.

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر شراء اليورو اليوم 53.1459 جنيه، وارتفع سعر البيع ليصل إلى 53.2941 جنيه.

أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل سعر شراء الجنيه الإسترليني 64.4391 جنيه، بينما سجل سعر البيع 64.7997 جنيه.

سعر اليوان الصيني اليوم

وصل سعر شراء اليوان الصيني اليوم إلى 6.9595 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 6.9798 جنيه.

سعر الفرنك السويسري اليوم

ارتفع سعر شراء الفرنك السويسري اليوم إلى 57.2437 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 57.4304 جنيه.

أسعار العملات اليوم

سعر الكرونة الدنماركية اليوم

سجل سعر شراء الكرونة الدنماركية 7.1263 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 7.1463 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم

بلغ سعر شراء الدينار الكويتي اليوم 164.5207 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 164.9854 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.4706 جنيه، في حين وصل سعر البيع 13.4982 جنيه.

سعر الدينار الأردني اليوم

سجل سعر شراء الدينار الأردني 71.2483 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 71.4703 جنيه.

سعر الدينار البحريني اليوم

وصل سعر شراء الدينار البحريني اليوم إلى 134.0389 جنيه، في حين سجل سعر البيع 134.4711 جنيه.

سعر الريال القطري اليوم

سجل سعر شراء الريال القطري اليوم 13.8745 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.9156 جنيه.

سعر الريال العماني اليوم

سجل سعر شراء الريال العماني 131.3759 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 131.7639 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.7809 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 13.8065 جنيه.

سعر الكرونة السويدية اليوم

سجل سعر شراء الكرونة السويدية اليوم 4.6091 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 4.6224 جنيه.

سعر الكرونة النرويجية اليوم

سجل سعر شراء الكرونة النرويجية 4.5358 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 4.5495 جنيه.

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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10-12-2024 مقابل الجنيه المصري