استقرار سعر الريال السعودي اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية

يهتم الملايين يوميًا بمتابعة أسعار صرف العملات، خاصة الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، نظرًا لأهميته الكبيرة لمواطني مصر الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال الموسم، وشهد سعر الريال السعودي حالة من الاستقرار في عمليات البيع والشراء داخل البنوك المصرية.

وتبين الموجز فيما يلي سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 14 ديسمبر 2024



سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري



أعلن البنك المركزي المصري عن استقرار سعر صرف الريال السعودي اليوم، حيث بلغ:

• 13.46 جنيه للشراء.

• 13.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري



في البنك الأهلي المصري، الذي يُعد من أبرز البنوك الوطنية، استقرت أسعار الصرف عند:

• 13.44 جنيه للشراء.

• 13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

شهد بنك مصر أسعارًا مشابهة للبنك الأهلي المصري، حيث وصل سعر الصرف إلى:

• 13.44 جنيه للشراء.

• 13.49 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية



جاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية مستقرًا أيضًا عند:

• 13.46 جنيه للشراء.

• 13.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB)



وأعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن أسعار الريال السعودي كما يلي:

• 13.47 جنيه للشراء.

• 13.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي التجاري

وعلى الرغم من استقرار أسعار الريال السعودي في البنوك الأخرى، إلا أن مصرف أبوظبي التجاري قدّم سعرًا مختلفًا:

• 13.05 جنيه للشراء.

• 13.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي



وفي بنك البركة الإسلامي، بلغ سعر الصرف:

• 13.39 جنيه للشراء.

• 13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس



بنك قناة السويس أعلن عن أسعار الريال السعودي كما يلي:

• 13.41 جنيه للشراء.

• 13.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي



وجاءت أسعار الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي كالتالي:

• 13.45 جنيه للشراء.

• 13.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول



شهد بنك كريدي أجريكول ارتفاعًا طفيفًا في سعر البيع، حيث سجل:

• 13.45 جنيه للشراء.

• 13.61 جنيه للبيع.

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