بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 13-12-2024 في البنوك
سعر الدينار الكويتي اليوم.. شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 حالة من الاستقرار بعد الارتفاع الغير مسبوق الذي سجلة أمس لأول مرة منذ 9 أشهر حينما تحرر سعر الصرف.
سعر الدينار الكويتي اليوم
رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري
165.07 جنيه للشراء
165.57 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر
164.69 جنيه للشراء
165.60 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري
164.48 جنيه للشراء
165.60 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك SAIB
165.14 جنيه للشراء
165.64 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB
165.11 جنيه للشراء
165.60 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي
164.56 جنيه للشراء
165.63 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم في كريدي أجريكول
164.21 جنيه للشراء
166.47 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك CIB
162.56 جنيه للشراء
165.64 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
161.37 جنيه للشراء
165.70 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية
160.02 جنيه للشراء
165.64 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي
159.54 جنيه للشراء
164.26 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB
158.22 جنيه للشراء
168.43 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
157.96 جنيه للشراء
165.60 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي
157.48 جنيه للشراء
165.80 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK
155.96 جنيه للشراء
166.02 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد
153.88 جنيه للشراء
165.57 جنيه للبيع
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