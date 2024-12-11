سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 11 ديسمبر 2024 في البنوك والسوق السوداء

شهد سعر الدينار الكويتي ثباتًا واضحًا أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، وذلك وفقًا لأحدث تحديثات شاشات عرض أسعار العملات، ويرصد موقع الموجز أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم 11 ديسمبر 2024

تفاوت سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:

البنك المركزي: شراء 164.359 جنيهًا، بيع 163.835 جنيهًا

البنك الأهلي المصري: شراء 164.388 جنيهًا، بيع 163.318 جنيهًا

بنك مصر: شراء 164.388 جنيهًا، بيع 163.594 جنيهًا

بنك القاهرة: شراء 164.388 جنيهًا، بيع 163.265 جنيهًا

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 164.681 جنيهًا، بيع 160.318 جنيهًا

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 164.388 جنيهًا، بيع 161.28 جنيهًا

بنك الإسكندرية: شراء 164.388 جنيهًا، بيع 158.76 جنيهًا

البنك الأهلي القطري (QNB): شراء 164.421 جنيهًا، بيع 156.775 جنيهًا

كريدي أجريكول: شراء 165.279 جنيهًا، بيع 163.141 جنيهًا

البنك المصري الخليجي: شراء 164.608 جنيهًا، بيع 156.271 جنيهًا

المصرف المتحد: شراء 164.388 جنيهًا، بيع 152.727 جنيهًا

بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 164.988 جنيهًا، بيع 154.948 جنيهًا

المصرف العربي الدولي: شراء 164.388 جنيهًا، بيع 163.956 جنيهًا

بنك سايب: شراء 164.39 جنيهًا، بيع 163.9 جنيهًا

بنك الاستثمار العربي: شراء 167.34 جنيهًا، بيع 157.188 جنيهًا

البنك الأهلي الكويتي: شراء 164.26 جنيهًا، بيع 159.538 جنيهًا

البنك الأهلي اليوناني: شراء 164.388 جنيهًا، بيع 163.956 جنيهًا

بنك التنمية الصناعية: شراء 164.388 جنيهًا، بيع 163.956 جنيهًا

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

شهد سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء اليوم ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجل:

سعر الشراء: 166.74 جنيهًا

سعر البيع: 165.4 جنيهًا

التغيير: +0.18 جنيهًا

وكان آخر سعر أمس 166.56 جنيهًا.

أما في البنوك، البنك الأهلي الكويتي سجل أفضل سعر للشراء عند 164.26 جنيهًا، بينما سجل البنك الأهلي اليوناني أفضل سعر للبيع عند 163.96 جنيهًا.

كما سجلت أونصة الذهب حوالي 828.52 دينار كويتي، ما يعادل 135,060 جنيهًا مصريًا.

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