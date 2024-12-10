2.5 جنيه.. ارتفاع جديد في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، الاثنين 9 ديسمبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زاد بمقدار 2.52 جنيه مقارنة بسعره أمس، الذي سجل 162.39 جنيه.

ويعرض موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في أبرز البنوك المصرية.

أفضل أسعار الدينار الكويتي في البنوك

أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي، حيث سجل سعر الشراء 164.49 جنيه.

أفضل بنك للبيع: البنك الأهلي اليوناني، حيث سجل سعر البيع 164.25 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري: 164.639 جنيه للشراء و164.138 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 164.604 جنيه للشراء و163.48 جنيه للبيع.

بنك مصر: 164.604 جنيه للشراء و163.847 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 164.637 جنيه للشراء و163.46 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 165.386 جنيه للشراء و160.952 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 164.604 جنيه للشراء و161.44 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 164.604 جنيه للشراء و158.918 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري (QNB): 164.669 جنيه للشراء و156.962 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 165.464 جنيه للشراء و163.372 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 164.723 جنيه للشراء و156.457 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 164.604 جنيه للشراء و152.879 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): 165.017 جنيه للشراء و155.082 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 164.604 جنيه للشراء و164.156 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية (SAIB): 164.7 جنيه للشراء و164.25 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 167.506 جنيه للشراء و157.344 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (ABK): 164.49 جنيه للشراء و159.71 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني: 164.7 جنيه للشراء و164.25 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 164.7 جنيه للشراء و164.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

أعلى سعر للدينار الكويتي مقابل الجنيه

أعلى سعر للشراء: 167.506 جنيه في بنك الاستثمار العربي.

أعلى سعر للبيع: 164.25 جنيه في البنك الأهلي اليوناني، وبنك الشركة المصرفية (SAIB)، وبنك التنمية الصناعية.

أسعار الدينار الكويتي في السوق السوداء

سعر الشراء: 164.91 جنيه

سعر البيع: 163.58 جنيه

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