سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 10-12-2024 داخل البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي ثباتًا واضحًا أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، وذلك وفقًا لأحدث تحديثات شاشات عرض أسعار العملات، حيث يطرح الكثيرون تساؤلات حول تحركات سعر الدينار الكويتي في السوق المصري بشكل يومي.

ويرصد موقع الموجز أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بلغ سعر الدينار الكويتى اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.13 جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.63 جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 163.48 جنيهاً للشراء، و 164.55

جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر كالتالي 163.84 جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.60 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.55 جنيهاً للشراء، 163.42 جنيهاً للبيع.

أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.68 جنيهاً للشراء، 160.31 جنيهاً للبيع .

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.58 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.47 جنيهاً.



وبلغ سعر الدينار الكويتى اليوم فيج بنك الإسكندرية 164.55جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 158.91جنيهاً.



ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 155.85 جنيهاً للشراء، والبيع 148.13 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 165.41 جنيهاً للشراء، والبيع 163.36 جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.04

للشراء، والبيع 152.87 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي





سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 165.15جنيهاً للشراء، والبيع 155.10 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.55

جنيهاً، والبيع 164.14 جنيهاً

سعر الدينار الكويتى في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.55 جنيهاً، بيع 164.15

جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 167.50

جنيهاً، والبيع 157.34 جنيهاً.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 155.08

جنيهاً، والبيع 165.01 جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.55 جنيهاً، والبيع 164.15 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتى في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.55 جنيهاً، بيع 164.15 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويني في السوق السوداء للشراء 167.17 جنيهاً بينما بلغ سعر البيع 165.83 جنيهاً.

1 دينار كويتى 167.17 جنيهاً

5 دينار كويتى 835.85 جنيهاً

10 دينار كويتى 1,671.7 جنيهاً

25 دينار كويتى 4,179.25 جنيهاً

50 دينار كويتى 8,358.5 جنيهاً

100 دينار كويتى 16,717 جنيهاً

150 دينار كويتى 25,075.5 جنيهاً

200 دينار كويتى 33,434 جنيهاً

250 دينار كويتى 41,792.5 جنيهاً

300 دينار كويتى 50,151 جنيهاً

500 دينار كويتى 83,585 جنيهاً

700 دينار كويتى 117,019 جنيهاً

1000 دينار كويتى 167,170 جنيهاً.

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