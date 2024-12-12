لأول مرة.. سعر الدينار الكويتي يتخطى حاجز 165 جنيهًا
سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، ارتفاعًا غير مسبوق ليتجاوز حاجز 168 جنيهًا لأول مرة منذ 9 أشهر، حينما تم تحرير سعر الصرف في مارس الماضي عقب صفقة رأس الحكمة.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط على الجنيه المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
سعر الدينار الكويتي يتخطى 165 جنيهًا في مصرف أبوظبي
سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي نيكست 168.433 جنيه للشراء و158.219 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للشراء في السوق، مع تسجيل تغير يومي بمقدار 0.68 نقطة عن آخر سعر بلغ 165.018 جنيه مع بداية التعاملات.
وجاء أفضل بنك لشراء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بسعر 164.26 جنيه في البنك الأهلي الكويتي، بينما قدّم بنك HSBC أفضل سعر للبيع حيث بلغ 165.14 جنيه.
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك
البنك المركزي المصري:
- شراء: 165.574 جنيه
- بيع: 165.069 جنيه
البنك الأهلي المصري:
- شراء: 165.506 جنيه
- بيع: 164.378 جنيه
بنك مصر:
- شراء: 165.604 جنيه
- بيع: 164.689 جنيه
بنك القاهرة:
- شراء: 165.604 جنيه
- بيع: 164.529 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
- شراء: 165.636 جنيه
- بيع: 162.56 جنيه
HSBC:
- شراء: 165.64 جنيه
- بيع: 165.14 جنيه
بنك الإسكندرية:
- شراء: 165.636 جنيه
- بيع: 160.02 جنيه
البنك الأهلي القطري (QNB):
- شراء: 165.473 جنيه
- بيع: 157.833 جنيه
بنك كريدي أجريكول:
- شراء: 166.501 جنيه
- بيع: 164.243 جنيه
البنك المصري الخليجي:
- شراء: 165.798 جنيه
- بيع: 157.48 جنيه
المصرف المتحد:
- شراء: 165.571 جنيه
- بيع: 153.879 جنيه
بنك الكويت الوطني (NBK):
- شراء: 166.084 جنيه
- بيع: 156.026 جنيه
المصرف العربي الدولي:
- شراء: 165.604 جنيه
- بيع: 165.106 جنيه
بنك الشركة المصرفية (سايب):
- شراء: 165.64 جنيه
- بيع: 165.14 جنيه
بنك الاستثمار العربي:
- شراء: 168.433 جنيه
- بيع: 158.219 جنيه
البنك الأهلي الكويتي:
- شراء: 164.26 جنيه
- بيع: 159.538 جنيه
البنك الأهلي اليوناني:
- شراء: 165.64 جنيه
- بيع: 165.14 جنيه
بنك التنمية الصناعية:
- شراء: 165.64 جنيه
- بيع: 165.14 جنيه
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