لأول مرة.. سعر الدينار الكويتي يتخطى حاجز 165 جنيهًا

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، ارتفاعًا غير مسبوق ليتجاوز حاجز 168 جنيهًا لأول مرة منذ 9 أشهر، حينما تم تحرير سعر الصرف في مارس الماضي عقب صفقة رأس الحكمة.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط على الجنيه المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

سعر الدينار الكويتي يتخطى 165 جنيهًا في مصرف أبوظبي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي نيكست 168.433 جنيه للشراء و158.219 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للشراء في السوق، مع تسجيل تغير يومي بمقدار 0.68 نقطة عن آخر سعر بلغ 165.018 جنيه مع بداية التعاملات.

وجاء أفضل بنك لشراء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بسعر 164.26 جنيه في البنك الأهلي الكويتي، بينما قدّم بنك HSBC أفضل سعر للبيع حيث بلغ 165.14 جنيه.

شاشات أسعار العملات على بنك نيكست

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك

البنك المركزي المصري:

شراء: 165.574 جنيه

بيع: 165.069 جنيه

البنك الأهلي المصري:

شراء: 165.506 جنيه

بيع: 164.378 جنيه

بنك مصر:

شراء: 165.604 جنيه

بيع: 164.689 جنيه

بنك القاهرة:

شراء: 165.604 جنيه

بيع: 164.529 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 165.636 جنيه

بيع: 162.56 جنيه

HSBC:

شراء: 165.64 جنيه

بيع: 165.14 جنيه

بنك الإسكندرية:

شراء: 165.636 جنيه

بيع: 160.02 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB):

شراء: 165.473 جنيه

بيع: 157.833 جنيه

بنك كريدي أجريكول:

شراء: 166.501 جنيه

بيع: 164.243 جنيه

البنك المصري الخليجي:

شراء: 165.798 جنيه

بيع: 157.48 جنيه

المصرف المتحد:

شراء: 165.571 جنيه

بيع: 153.879 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK):

شراء: 166.084 جنيه

بيع: 156.026 جنيه

المصرف العربي الدولي:

شراء: 165.604 جنيه

بيع: 165.106 جنيه

بنك الشركة المصرفية (سايب):

شراء: 165.64 جنيه

بيع: 165.14 جنيه

بنك الاستثمار العربي:

شراء: 168.433 جنيه

بيع: 158.219 جنيه

البنك الأهلي الكويتي:

شراء: 164.26 جنيه

بيع: 159.538 جنيه

البنك الأهلي اليوناني:

شراء: 165.64 جنيه

بيع: 165.14 جنيه

بنك التنمية الصناعية:

شراء: 165.64 جنيه

بيع: 165.14 جنيه

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