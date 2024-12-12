سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 12-12-2024 داخل البنوك والسوق السوداء

شهد سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 12-12-2024، اهتمامًا واسعًا في ظل التغيرات المستمرة بأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.

يعتبر الدينار الكويتي من العملات ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة، سواء للمسافرين أو للمستثمرين وأصحاب الأعمال.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

ويرصد موقع الموجز أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الدينار الكويتى اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.91 جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.39 جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.95 جنيهاً للشراء، و 163.82

جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر كالتالي 164.95 جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.14 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.95 جنيهاً للشراء، 163.88 جنيهاً للبيع.

أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 165.01 جنيهاً للشراء، 160.98 جنيهاً للبيع .

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.98 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.92 جنيهاً.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.98جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 159.39جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 164.82 جنيهاً للشراء، والبيع 157.36 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 165.84جنيهاً للشراء، والبيع 163.70 جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 165.12 جنيهاً للشراء، والبيع 156.89 جنيهاً.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.95

للشراء، والبيع 153.30 جنيهاً.



سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 165.36 جنيهاً للشراء، والبيع 155.35 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.98

جنيهاً، والبيع 164.48 جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 165.02 جنيهاً، بيع 164.52

جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 167.97

جنيهاً، والبيع 157.78 جنيهاً.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 164.26

جنيهاً، والبيع 159.53جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 165=02 جنيهاً، والبيع 164.52 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتى في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.98 جنيهاً، بيع 164=48 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 165.02 جنيهاً والبيع 163.69 جنيهاً.

1 دينار كويتى 164.95 جنيهاً

5 دينار كويتى 824.77 جنيهاً

10 دينار كويتى 1,649.53 جنيهاً

25 دينار كويتى 4,123.83 جنيهاً

50 دينار كويتى 8,247.65 جنيهاً

100 دينار كويتى 16,495.3 جنيهاً

150 دينار كويتى 24,742.95 جنيهاً

200 دينار كويتى 32,990.6 جنيهاً

250 دينار كويتى 41,238.25 جنيهاً

300 دينار كويتى 49,485.9 جنيهاً

500 دينار كويتى 82,476.5 جنيهاً

700 دينار كويتى 115,467.1 جنيهاً

1000 دينار كويتى 164,953 جنيهاً.

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