سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024.. وصل كام؟
شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء 11 ديسمبر 2024، بعض التغيرات في مختلف البنوك. حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء للدينار الكويتي 165.018 جنيه مصري، وسعر بيع بلغ 160.698 جنيه مصري، مع تغير قدره 0.34 جنيه مقارنة بسعر أمس الذي بلغ 164.681 جنيه.
وسجل في البنك الأهلي الكويتي أفضل سعر للشراء عند 164.26 جنيه مصري، بينما كان HSBC هو الأفضل للبيع حيث بلغ سعر بيع الدينار الكويتي فيه 164.52 جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك
ويرصد موقع الموجز أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.
البنك المركزي المصري:
- شراء: 164.914 جنيه
- بيع: 164.391 جنيه
البنك الأهلي المصري:
- شراء: 164.953 جنيه
- بيع: 163.881 جنيه
بنك مصر:
- شراء: 164.953 جنيه
- بيع: 164.115 جنيه
بنك القاهرة:
- شراء: 164.953 جنيه
- بيع: 163.881 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
- شراء: 164.985 جنيه
- بيع: 161.92 جنيه
HSBC:
- شراء: 164.985 جنيه
- بيع: 164.521 جنيه
بنك الإسكندرية:
- شراء: 164.985 جنيه
- بيع: 159.39 جنيه
البنك الأهلي القطري (QNB):
- شراء: 164.985 جنيه
- بيع: 157.366 جنيه
كريدي أجريكول:
- شراء: 165.847 جنيه
- بيع: 163.671 جنيه
البنك المصري الخليجي:
- شراء: 165.125 جنيه
- بيع: 156.891 جنيه
المصرف المتحد:
- شراء: 164.953 جنيه
- بيع: 153.303 جنيه
بنك الكويت الوطني (NBK):
- شراء: 165.366 جنيه
- بيع: 155.421 جنيه
المصرف العربي الدولي:
- شراء: 164.985 جنيه
- بيع: 164.521 جنيه
بنك الشركة المصرفية (سايب):
- شراء: 165.02 جنيه
- بيع: 164.49 جنيه
بنك الاستثمار العربي:
- شراء: 167.903 جنيه
- بيع: 157.719 جنيه
البنك الأهلي الكويتي:
- شراء: 164.26 جنيه
- بيع: 159.538 جنيه
البنك الأهلي اليوناني:
- شراء: 164.985 جنيه
- بيع: 164.521 جنيه
بنك التنمية الصناعية:
- شراء: 164.985 جنيه
- بيع: 164.521 جنيه
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