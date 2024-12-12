سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024.. ‎وصل كام؟

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء 11 ديسمبر 2024، بعض التغيرات في مختلف البنوك. حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء للدينار الكويتي 165.018 جنيه مصري، وسعر بيع بلغ 160.698 جنيه مصري، مع تغير قدره 0.34 جنيه مقارنة بسعر أمس الذي بلغ 164.681 جنيه.

وسجل في البنك الأهلي الكويتي أفضل سعر للشراء عند 164.26 جنيه مصري، بينما كان HSBC هو الأفضل للبيع حيث بلغ سعر بيع الدينار الكويتي فيه 164.52 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

ويرصد موقع الموجز أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

البنك المركزي المصري:

شراء: 164.914 جنيه

بيع: 164.391 جنيه

البنك الأهلي المصري:

شراء: 164.953 جنيه

بيع: 163.881 جنيه

بنك مصر:

شراء: 164.953 جنيه

بيع: 164.115 جنيه

بنك القاهرة:

شراء: 164.953 جنيه

بيع: 163.881 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 164.985 جنيه

بيع: 161.92 جنيه

HSBC:

شراء: 164.985 جنيه

بيع: 164.521 جنيه

بنك الإسكندرية:

شراء: 164.985 جنيه

بيع: 159.39 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB):

شراء: 164.985 جنيه

بيع: 157.366 جنيه

كريدي أجريكول:

شراء: 165.847 جنيه

بيع: 163.671 جنيه

البنك المصري الخليجي:

شراء: 165.125 جنيه

بيع: 156.891 جنيه

المصرف المتحد:

شراء: 164.953 جنيه

بيع: 153.303 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK):

شراء: 165.366 جنيه

بيع: 155.421 جنيه

المصرف العربي الدولي:

شراء: 164.985 جنيه

بيع: 164.521 جنيه

بنك الشركة المصرفية (سايب):

شراء: 165.02 جنيه

بيع: 164.49 جنيه

بنك الاستثمار العربي:

شراء: 167.903 جنيه

بيع: 157.719 جنيه

البنك الأهلي الكويتي:

شراء: 164.26 جنيه

بيع: 159.538 جنيه

البنك الأهلي اليوناني:

شراء: 164.985 جنيه

بيع: 164.521 جنيه

بنك التنمية الصناعية:

شراء: 164.985 جنيه

بيع: 164.521 جنيه

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