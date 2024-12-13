سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 في البنوك

سعر الريال السعودى اليوم.. يعد متابعة سعر الريال السعودى من الأمور المهمة بالنسبة للكثير من الأفراد والمستثمرين خصوصًا بالنسبة للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية أو العاملين هناك.

سعر الريال السعودي اليوم

ومن المتوقع أن يظل سعر الريال السعودى في مستويات مستقرة نسبيًا، مع مراقبة الأسواق لتطورات الاقتصاد العالمي.

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

13.5141 جنيه للشراء

13.5532 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

13.4938 جنيه للشراء

13.5461 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

13.4938 جنيه للشراء

13.5461 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

13.5106 جنيه للشراء

13.5488 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

13.4675 جنيه للشراء

13.5586 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

13.49 جنيه للشراء

13.54 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

13.32 جنيه للشراء

13.55 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

13.5214 جنيه للشراء

13.5488 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

13.5265 جنيه للشراء

13.5541 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

13.4543 جنيه للشراء

13.5461 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

13.4509 جنيه للشراء

13.6168 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

13.4298 جنيه للشراء

13.5642 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

13.5159 جنيه للشراء

13.5461 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

13.5123 جنيه للشراء

13.5586 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

13.4023 جنيه للشراء

13.4322 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

13.1948 جنيه للشراء

13.5466 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

13.0938 جنيه للشراء

13.568 جنيه للبيع

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