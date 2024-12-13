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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 في البنوك

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودى اليوم.. يعد متابعة سعر الريال السعودى من الأمور المهمة بالنسبة للكثير من الأفراد والمستثمرين خصوصًا بالنسبة للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية أو العاملين هناك. 

سعر الريال السعودي اليوم

ومن المتوقع أن يظل سعر الريال السعودى في مستويات مستقرة نسبيًا، مع مراقبة الأسواق لتطورات الاقتصاد العالمي.

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

  • 13.5141 جنيه للشراء
  • 13.5532 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

  • 13.4938 جنيه للشراء
  • 13.5461 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

  • 13.4938 جنيه للشراء
  • 13.5461 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

  • 13.5106 جنيه للشراء
  • 13.5488 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

  • 13.4675 جنيه للشراء
  • 13.5586 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

  • 13.49 جنيه للشراء
  • 13.54 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

  • 13.32 جنيه للشراء
  • 13.55 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

  • 13.5214 جنيه للشراء
  • 13.5488 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

  • 13.5265 جنيه للشراء
  • 13.5541 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

  • 13.4543 جنيه للشراء
  • 13.5461 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

  • 13.4509 جنيه للشراء
  • 13.6168 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

  • 13.4298 جنيه للشراء
  • 13.5642 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

  • 13.5159 جنيه للشراء
  • 13.5461 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

  • 13.5123 جنيه للشراء
  • 13.5586 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

  • 13.4023 جنيه للشراء
  • 13.4322 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

  • 13.1948 جنيه للشراء
  • 13.5466 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

  • 13.0938 جنيه للشراء
  • 13.568 جنيه للبيع

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