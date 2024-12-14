خيم الاستقرار على سعر الريال السعودي اليوم السبت 14-12-2024، تزامنا مع عطلة البنوك الأسبوعية، حيث سجل سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري نحو 13.49 جنيه للشراء، 13.55 جنيه للبيع.

تتزايد عمليات البحث من خلال الكثير من المواطنين الراغبين في زيارة ببت الله الحرام وتأدية مناسك العمرة عن سعر الريال السعودي، وذلك بالتزامن من افتتاح موسم آداء العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

و"الموجز"، يستعرض خلال التقرير التالي أحدث أسعار للريال السعودي في البنوك المصرية وأسواق الصرافة الرسمية .

سعر الريال السعودي اليوم داخل السوق السوداء

لم يسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، أى تغيير حيث خيم الاستقرار على العملة السعودية، خلال اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحونحو 13.49 جنيه للشراء، 13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 13.49 جنيه للشراء، 13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي:

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 13.49 جنيه للشراء، 13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 13.49 جنيه للشراء، 13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصرى:

يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.49 جنيه للشراء، 13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.49 جنيه للشراء، 13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي:

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 50.77 جنيه للشراء و 50.91 جنيه للبيع.

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.30 جنيه للشراء و 53.46 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري نحو 64.66 جنيه للشراء و 64.86 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 57.22 جنيه للشراء و 57.39 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.35 جنيه للشراء و 33.45 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.98 جنيه للشراء و7.00 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 165.06 جنيه للشراء و 165.57 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.82 جنيه للشراء و 13.86 جنيه للبيع.

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