أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى

تستضيف القاهرة، يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى "D8"، فى نسختها الحادية عشرة.

وينشر “الموجز” في التقرير التالي، أبرز الحضور، والقضايا التي ستناقشها قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى، وعلي رأسها سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

مصر تستضيف قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية

تستعد مصر لاستضافة النسخة الحالية من قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى، حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى، وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

الرئيس السيسي

ويعد موضوع قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية هو الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكيل اقتصاد الغد.

ومن المقرر أن تعقد قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى على المستوى الرئاسى، حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ ٨ بما فيها مصر، وهى: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

وسيتم عقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة فى المؤتمر.

أبرز الحضور في قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية

ومن المقرر أن تشهد قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية حضور الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وكذلك الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان، فى أول زيارة لرئيس إيرانى للقاهرة منذ نحو ٩ أعوام، بالإضافة إلى حضور نجيب ميقاتى، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

كما يزور رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف مصر اليوم الأربعاء في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2024 للمشاركة في قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية.

ومن المقرر أن يحضر نائب رئيس الوزراء الباكستاني وزير الخارجية السناتور محمد إسحاق دار الدورة الحادية والعشرين لمجلس وزراء مجموعة الثماني النامية.

أهم الملفات المطروحة للنقاش قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية

وفيما يتعلق بأهم الملفات المطروحة للنقاش قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية، فإن أولويات الأجندة المصرية تتركز على الارتقاء بالتعاون بين الدول الأعضاء فى الموضوعات الاقتصادية، وتعزيز وتفعيل الأطر القائمة فى مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.

قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية

وتشمل أعمال قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية أيضًا، العمل على تعزيز وتمكين المرأة والشباب عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم التنمية وتعزيز التجارة.

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