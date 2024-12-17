آخر موعد لشراء كراسة شروط سكن لكل المصريين 5.. كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز.

الموجز يرصد عبر التقرير التالي آخر موعد لشراء كراسة شروط سكن لكل المصريين 5.

آخر موعد لشراء كراسة شروط سكن لكل المصريين 5

من ناحييتها، أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، آخر موعد لشراء كراسة شروط سكن لكل المصريين 5، مؤكدة أن قرار التمديد حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، وجاء للتيسير على المواطنين، خاصة بعد فترة التوقف المؤقت في بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد المميكن، لمبادرة "سكن لكل المصريين 5".

وأوضحت أن الصندوق حرص على توفير فرصة كافية للراغبين في التقديم لوحدات "سكن لكل المصريين5"، مع مراعاة مواعيد استلام أصحاب المعاشات لمستحقاتهم لضمان راحتهم.

إقبال غير مسبوق على المبادرة الرئاسية

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن مبادرة "سكن لكل المصريين 5" شهدت إقبالًا كبيرًا منذ الإعلان عنها، حيث بلغ عدد كراسات الشروط المُباعة حتى الآن 220,740 كراسة، بينما قام 42,757 مواطنًا بسداد مقدم جدية الحجز، وذلك خلال 3 أيام فقط من بدء الإعلان عن المبادرة.

وأكدت أن هذا الإقبال على الاستفادة من مبادرة “سكن لكل المصريين 5” يعكس حجم الثقة الكبيرة التي يحظى بها مشروع الإسكان الاجتماعي بين المواطنين، مشيرة إلى أن الصندوق يحرص على توفير كراسات الشروط بوفرة لضمان حصول الجميع على فرص متساوية.

آخر موعد لشراء كراسة شروط سكن لكل المصريين 5

توافر كراسات الشروط في مكاتب البريد المميكن

أكدت الرئيس التنفيذي أن كراسات الشروط متوفرة بكميات كبيرة في مكاتب البريد المميكن البالغ عددها 400 مكتب على مستوى الجمهورية، موضحة أن عمليات طباعة الكراسات وتوريدها تتم بصورة دورية ومنتظمة لتلبية الطلب الكبير.

وشدّدت على عدم وجود داعٍ للتزاحم أمام مكاتب البريد، حيث لا توجد أفضلية في الحصول على كراسات الشروط خلال الأيام الأولى، وذلك لأن الصندوق يعتمد على نظام الأولويات المحدد مسبقًا لضمان العدالة والشفافية.

قنوات الاستعلام والتواصل مع الصندوق

أشارت مي عبد الحميد إلى أن المواطنين يمكنهم الحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل الخاصة بالمبادرة من خلال القنوات الرسمية للصندوق، والتي سيستعرضها الموجز، على النحو التالي..

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