طريقة حجز أراضي الإسكان في 20 مدينة جديدة ضمن برنامج مسكن

أعلنت وزارة الإسكان عن بدء تلقي طلبات التقديم في أكبر طرح لأراضي الإسكان السكنية ضمن برنامج «مسكن»، والذي يشمل 8521 قطعة أرض في 20 مدينة جديدة، هذا الطرح الكبير سيستمر حتى 6 يناير 2025، ويشمل أراضي بمختلف المحاور السكنية، بما في ذلك الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزًا.

مدن طرح الأراضي السكنية

يشمل الطرح أراضي في مدن متفرقة على مستوى جمهورية مصر العربية، ويستفيد منها المواطنون الراغبون في التقدم للحصول على قطعة أرض في أماكن متنوعة، من بين المدن التي تشملها المبادرة:

غرب قنا الجديدة

أسيوط الجديدة

السادات

بدر

بني سويف الجديدة

حدائق أكتوبر

طيبة الجديدة

المنيا الجديدة

برج العرب الجديدة

أخميم الجديدة

سوهاج الجديدة

قنا الجديدة

الفيوم الجديدة

ناصر الجديدة

أسوان الجديدة

ملوي الجديدة

العاشر من رمضان

6 أكتوبر

الشروق

العبور

حجز أراضي الإسكان

تفاصيل أراضي الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزًا

أراضي الإسكان المتوسط:

تشمل 3678 قطعة أرض موزعة على مختلف المدن، منها:

223 قطعة أرض في غرب قنا

31 قطعة في أسيوط الجديدة

1270 قطعة في السادات

60 قطعة في بدر

150 قطعة في بني سويف الجديدة

122 قطعة في حدائق أكتوبر

204 قطع في طيبة الجديدة

495 قطعة في المنيا الجديدة

1123 قطعة في برج العرب الجديدة

حجز أراضي الإسكان

أراضي الإسكان المتميز

تتضمن 4747 قطعة أرض موزعة على المدن التالية:

159 قطعة في أخميم الجديدة

129 قطعة في سوهاج الجديدة

149 قطعة في قنا الجديدة

66 قطعة في الفيوم الجديدة

417 قطعة في ناصر الجديدة

298 قطعة في أسوان الجديدة

321 قطعة في ملوي الجديدة

1270 قطعة في العاشر من رمضان

1938 قطعة في السادات

حجز أراضي الإسكان

أراضي الإسكان الأكثر تميزًا

يتضمن الطرح 96 قطعة أرض، منها:

87 قطعة في 6 أكتوبر

7 قطع في الشروق

2 قطعة في العبور

حجز أراضي الإسكان

طريقة حجز أراضي «مسكن»

للتقديم على الأراضي، يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط والاطلاع على تفاصيل الطرح مثل المساحات والأسعار وأسلوب السداد عبر الموقع الرسمي لموقع "مسكن" - محور الأراضي،

لحجز أراضي «مسكن»، يقدم الموجز، رابط مباشر بضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا

حجز أراضي الإسكان

يعد طرح الأراضي السكنية في 20 مدينة جديدة فرصة كبيرة للراغبين في الحصول على قطعة أرض سكنية بمختلف الأنواع، من الإسكان المتوسط إلى الأكثر تميزًا، ومن خلال الموقع الإلكتروني المخصص، يمكن للمواطنين متابعة كافة التفاصيل وطرق التقديم بسهولة ويسر.

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