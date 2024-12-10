الطريقة والخطوات.. تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتوسط (مسكن)

يبحث الكثير من المواطنين المهتمين بأراضي الإسكان عن تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتوسط (مسكن)، ويرصد "الموجز"، خلال السطور التالية كل ما يتعلق بتفاصيل حجز أراضي الإسكان المتوسط "مسكن".

آخر موعد لحجز أراضي الإسكان المتوسط مسكن

أوضحت وزارة الإسكان عن استمرار التقديم وحجز أراضي الإسكان المتوسط، في عدد من المدن الجديدة، وذلك حتى يوم 6 يناير من العام القادم.

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية إلى أن حجز الأراضي سيكون بنظام القرعة العلنية منوهة بأنه سبكون كذلك بدون أي أسبقية من أي نوع، سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

وبينت هيئة المجتمعات أن برنامج طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد "مسكن" يأتي بغرض توفير قطع أراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم بشكل دائم ومُيسر.

ما هي أنظمة سداد قطع الأراضي الإسكان المتوسط؟

اشترطت هيئة المجتمعات العمرانية عدد من أنظمة لسداد قطع الأراضي بمشروع الإسكان المتوسط وهي كالتالي:

أولًا: يجب سداد مبلغ جدية حجز وقدره 25 ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه فقط ألف جنيه مصري لا غير (مصروفات دراسة لا تُرد).

ثانيًا: يستوجب على الحاجز استكمال سداد مقدم الحجز بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الأرض) خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وفق نسبة استكمال السداد المقدمة من المواطن، ووفقًا لإخطار التخصيص المرسل من جهاز المدينة والمحدد به رقم الحساب الذي سيتم استكمال السداد عليه.

وزارة الإسكان



ثالثًا: على الحاجز سداد باقي قيمة الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق ويستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ الاستلام ويحرر شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة المختص.

رابعًا: اشترطت الهيئة بأنه في حالة التأخير عن سداد أي قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

وأكد المجتمعات العمرانية بأنه في حالة عدم الترسية يتم رد مبلغ جدية الحجز علي الحساب الوارد منه المبلغ بذات العملة الوارد بها مع تحمل الحاجزين قيمة المصاريف البنكية.

طريقة حجز أراضي الإسكان المتوسط (مسكن)

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت أن الحجز يكون من خلال الموقع الإلكتروني المخصص ويمكن الوصول إلة من خلال النقر هنا.

- على الحاجز مطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

- إنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي).

- اختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

وعن استكمال باقي إجراءات الحجز وهي كالتالي:

1- إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا.

2- إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز.

3- يتم التوقيع على استمارة الحجز وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني.

4- إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.