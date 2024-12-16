أسعار شقق الإسكان المتميز.. اعرف الشروط وكيفية التقديم بالخطوات

تستمر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تلقي طلبات الحجز ضمن أكبر مشروع للوحدات السكنية الجاهزة بمشروع شقق الإسكان المتميز ، للتسليم الفوري لعام 2024، يتضمن الطرح 6575 وحدة سكنية بمشروعات سكن مصرودار مصر وجنة والإسكان المتميز، موزعة على 15 مدينة جديدة، ويستمر التقديم حتى الخميس 26 ديسمبر 2024.

وتوضح الموجز بالتفاصيل أسعارشقق الإسكان المتميز، وأماكن وحدات مشروع جنة ودار مصر.

تفاصيل شقق الإسكان المتميز المطروحة وأماكن تواجدها

أعلنت وزارة الإسكان أن الوحدات المطروحة تقع في المدن التالية:

القاهرة الجديدة

العلمين الجديدة

المنصورة الجديدة

6 أكتوبر

أكتوبر الجديدة

حدائق أكتوبر

بدر

العبور

الشروق

العاشر من رمضان

السادات

المنيا الجديدة

غرب قنا الجديدة

ناصر "غرب أسيوط"

دمياط الجديدة

شقق الإسكان المتميز

مساحات شقق الإسكان المتميز

تتوفر الوحدات بمساحات مختلفة تناسب احتياجات المواطنين، مع إمكانية التسليم الفوري فور إتمام إجراءات الحجز والتعاقد.

شروط حجز وموقع التقديم في شقق الاسكان المتميز

يمكن للمواطنين الراغبين في الحجز الاطلاع على شروط التقديم وأسلوب السداد، بالإضافة إلى الأسعار والمساحات المتاحة من خلال موقع "مسكن – محور الوحدات" عبر الرابط من هنا

كما سيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية لاحقًا، بعد غلق باب الحجز في 26 ديسمبر 2024.

أسعار شقق الإسكان المتميز في 2024

حرصت وزارة الإسكان على توفير وحدات بأسعار تنافسية لتناسب مختلف الشرائح الاجتماعية. فيما يلي أبرز الأسعار:

مدينة بدر: بلغ سعر الشقة بمساحة 90 مترًا مربعًا حوالي 659 ألف جنيه، مع مقدم حجز يبلغ 100 ألف جنيه، وقسط شهري لمدة 7 سنوات يبلغ 12 ألف جنيه.

مدينة دمياط الجديدة: سعر الشقة بمساحة 94 مترًا مربعًا يصل إلى مليون و60 ألف جنيه، بمقدم حجز 100 ألف جنيه، وقسط شهري لمدة 7 سنوات يبلغ 19 ألف و500 جنيه.

مدينة المنصورة الجديدة: الشقة بمساحة 98 مترًا مربعًا تُقدر بسعر 851 ألف جنيه، مع مقدم حجز 100 ألف جنيه، وقسط شهري لمدة 7 سنوات يبلغ 14 ألف و600 جنيه.



كيفية الحجز وخطوات التقديم

للتقديم على شقق الإسكان المتميز لعام 2024، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة موقع الحجز الرسمي من هنا

2. الاطلاع على كراسة الشروط وتحديد الوحدة المناسبة.

3. سداد مقدم الحجز عبر الوسائل المتاحة.

4. متابعة إعلان موعد القرعة العلنية لاختيار الوحدات بين المتقدمين.

فرصة للحصول على وحدات جاهزة للتسليم الفوري

يُعد هذا الطرح فرصة كبيرة للراغبين في السكن بمناطق مميزة داخل المدن الجديدة، مع ضمان جودة البناء وخطط سداد ميسرة، وتهدف وزارة الإسكان من خلال هذا المشروع إلى تلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية وتحقيق التوسع العمراني في أنحاء الجمهورية.

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