الاقساط الشهرية لشقق الإسكان الاجتماعى الجديدة.. اعرف وصل كام بالتفصيل

أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، الذي يشمل أسعار الوحدات السكنية وأقساطها في المدن الجديدة والمحافظات، وتهدف الوزارة من خلال هذا المشروع إلى توفير سكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5".

وترصد الموجز فيما يلي الأقساط الشهرية لشقق الإسكان الاجتماعي 2024

الأقساط الشهرية لشقق الإسكان الاجتماعي 2024

لمن يتقاضى دخلًا شهريًا 3500 جنيه

القسط الشهري لشقق مشروع "سكن لكل المصريين 5" يبلغ 897 جنيهًا.

شقق بمساحة 75 مترًا تبدأ أقساطها الشهرية من 1071 جنيهًا.



لمن يتقاضى دخلًا شهريًا 3700 جنيه

القسط الشهري لبعض مناطق المشروع يصل إلى 1828 جنيهًا.

يبدأ القسط الشهري من 1338 جنيهًا للوحدات التي يبلغ سعرها 250 ألف جنيه.



الدفعات ربع السنوية

السنة الأولى: 4 دفعات بقيمة 7 آلاف جنيه لكل دفعة.

السنة الثانية: 4 دفعات بقيمة 8 آلاف جنيه لكل دفعة.

السنة الثالثة: 4 دفعات بقيمة 9 آلاف جنيه لكل دفعة.



ويتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% عند التعاقد، لضمان حجز الوحدة السكنية.

الإسكان الاجتماعى

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

الوحدات في المدن الجديدة

تتراوح أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه، وتشمل المدن التالية:

أكتوبر الجديدة

العاشر من رمضان

سوهاج الجديدة

المنيا الجديدة

قنا الجديدة

برج العرب الجديدة

السادات

أخميم الجديدة

غرب قنا

طيبة الجديدة

أسوان الجديدة



الوحدات بتسليم خلال 36 شهرًا

تتراوح أسعار هذه الوحدات بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه، وتوجد في مدن مثل:

حدائق العاصمة

15 مايو

حدائق أكتوبر



الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري في المحافظات

تتراوح أسعار الوحدات الجاهزة للتسليم بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يرغب في السكن الفوري.

مقدم جدية الحجز

30 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم في المدن الجديدة.

20 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم في المحافظات.



شقق بمساحة 90 مترًا

تشمل بعض الطروحات شققًا بمساحة 90 مترًا، يتم الإعلان عن أقساطها وأسعارها التفصيلية لاحقًا وفقًا لنطاق التوزيع الجغرافي والطلبات.

يأتي هذا الطرح كجزء من جهود الحكومة لتوفير فرص تملك السكن بأسعار تنافسية وشروط سداد ميسرة، بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.

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موعد استلام شقق الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 5"

