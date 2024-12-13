وزارة الإسكان تطرح شقق "سكن لكل المصريين" في 9 محافظات بأسعار تنافسية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استمرار طرح كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5 في مكاتب البريد المختلفة، وذلك حتى يوم 31 ديسمبر الجاري، ويأتي هذا الطرح ضمن مبادرة الدولة لتوفير وحدات سكنية تناسب جميع الفئات، بأسعار تبدأ من 350 ألف جنيه للوحدات التي تبلغ مساحتها 90 مترا.

وتبين الموجز فيما يلي اماكن الوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات

أماكن الوحدات السكنية المطروحة في المحافظات



تتنوع أماكن الشقق المطروحة في تسع محافظات، وتتمثل على النحو التالي:

1. محافظة أسيوط: بمدينة ساحل سليم بموقع "بجوار الكمين".



2. محافظة المنوفية: بمركز السادات بموقع "الخطاطبة".



3. محافظة البحيرة: بمدينة كفر الدوار.



4. محافظة المنيا: بمدينة المنيا بموقع "المطاهرة".



5. محافظة بني سويف: بمدينة بياض العرب.



6. محافظة قنا: بمدينة قوص بموقع "العقب".



7. محافظة سوهاج: بمدينة الكوثر بمواقع متعددة تشمل "أرض حمام السباحة، المنطقة المثلثة، بجوار مدرسة المناهل، منطقة البنوك، خلف المخيم، أرض الغابة".



8. محافظة مطروح: بمدينة الحمام.



9. محافظة الأقصر: بمدينة إسنا بموقع "الدير" ومدينة الطود.

شقق الاسكان

أسعار ومميزات الوحدات السكنية



تتميز وحدات سكن لكل المصريين بمساحاتها المناسبة وتصميماتها العصرية، حيث تم تحديد سعر الوحدة بمساحة 90 مترا بقيمة 350 ألف جنيه، مع إتاحة أنظمة سداد ميسرة تناسب مختلف شرائح المجتمع.

خطوات الحصول على كراسة الشروط

التوجه إلى أحد مكاتب البريد المعلن عنها لشراء كراسة الشروط.

ملء الاستمارة المرفقة بالكراسة بدقة.

تقديم الأوراق المطلوبة ودفع مبلغ جدية الحجز وفقًا للشروط.



روابط مفيدة للحصول على المزيد من التفاصيل



لمزيد من التفاصيل حول شقق الإسكان الاجتماعي، يمكن زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كما يمكن التواصل مع الخط الساخن 1188 للاستفسار عن الطرح الحالي.

مبادرات جديدة للإسكان الاجتماعي

تسعى وزارة الإسكان إلى طرح المزيد من الوحدات السكنية في إطار مبادرات "سكن لكل المصريين" بهدف توفير السكن الملائم للمواطنين. وتعد هذه المبادرات جزءًا من خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

إقبال كبير على حجز الوحدات



تشهد الوحدات السكنية المطروحة إقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرًا لتنوع أماكنها وأسعارها التنافسية، مما يعكس نجاح هذه المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين السكنية.

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