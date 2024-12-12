يبحث الكثير من الأشخاص المهتمين بما تطرحه الدولة من مشرعات سكنية عن آخر المستجدات في هذا الأمر، ويستعرض الموجز خلال السطور التالية تفاصيل طرح 89 ألف وحدة فى مشروعات سكن لكل المصريين والمتوسط والفاخر.

وفي هذا الصدد استقبل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة عدد من ملفات العمل.

وبحسب بيان حكومي عرض الشربيني إجراءات طرح الأراضي والوحدات بالمدن الجديدة، التي قامت بها الوزارة، بما في ذلك طرح الأراضي ذات الفرص الاستثمارية بالعملتين المحلية والأجنبية.

الفرص الاستثمارية المطروحة بالجنيه.. كم عددها؟

وأشار وزير الإسكان إلى أنه خلال الشهر الجاري ديسمبر، بلغ عدد الفرص الاستثمارية المطروحة بالجنيه المصري 93 فرصة في 29 مدينة.

وزارة الإسكان

الفرص الاستثمارية المطروحة بالعلمة الأجنبية

ولفت الوزير إلى أنه بالنسبة للفرص الاستثمارية المطروحة بالعملة الأجنبية، فقد تم، في شهر أكتوبر الماضي، تقديم 356 طلبًا في 27 مدينة جديدة، كما تم توفير 104 فرص وتسعيرها خلال هذا الشهر.

وقال الشربيني: خلال شهر نوفمبر الماضي، بلغ عدد طلبات توفير الفُرص الاستثمارية بالعملة الأجنبية 168 طلبًا في 22 مدينة جديدة.

وأوضح أنه فيما بلغ عدد الفرص الاستثمارية التي تم توفيرها خلال هذا الشهر 127 فرصة استثمارية، وفى شهر ديسمبر الجاري، بلغ عدد طلبات توفير الفرص الاستثمارية بالعملة الأجنبية 169 طلبًا في 23 مدينة جديدة.

وخلال اللقاء ناقش وزير الإسكان، موقف مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين.

وأستعرض وزير الإسكان كذلك آلية التخصيص بنظام البيع بالسداد النقدي والعيني، عارضًا بيانًا بمشروعات هذه الآلية التي بلغ إجماليها 83 مشروعًا موزعة على 13 مدينة.

وأضاف شريف الشربيني أن إجمالي المشروعات المُنتهية بلغ 8 مشروعات، أمّا إجمالي المشروعات الجاري التعامل عليها فقد سجل 75 مشروعًا.

سكن لكل المصريين

واستعرض وزير الإسكان عدد الوحدات التي تم الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها، والجاري طرحها.

وتطرق الوزير إلى الإجراءات الخاصة بملف التصالح التي قامت بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عارضًا موقف طروحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأوضح الوزير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحت 8521 قطعة أرض، و89356 وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الفاخر والمتوسط وسكن لكل المصريين.

وشرح الشربيني لرئيس الوزراء الموقف التنفيذي لكبرى مشروعات المرافق، والتي تشمل 89 محطة تنقية بطاقة 6093 ألف متر مكعب في اليوم، و7 محطات تحلية بطاقة 144 ألف متر مكعب في اليوم، و142 محطة صرف صحي بطاقة 2587 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطتي صرف صناعي بطاقة 50 ألف متر مكعب في اليوم.

واستمع مدبولي لما أوضحه وزير الإسكان من موقف مشروعات المرافق الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك لمشروعات المرافق لعدد 25 مركزًا، ضمن نطاق عمل وزارة الإسكان المرحلة الأولى.

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