الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في مصر.. وموعد زيادة المرتبات والمعاشات

الحد الأدنى للأجور.. تشهد مصر حالة من الترقب بخصوص موعد الإعلان عن زيادة الرواتب، مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ولهذا ينتظر ملايين من الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص هذه الزيادة بفارغ الصبر، آملين أن تساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.

ولا تقتصر آثار الزيادات في الرواتب والمعاشات على المستوى الفردي، بل تمتد لتؤثر على الاقتصاد ككل، خاصة بعد ارتفاع الحد الأدنى للأجور في مصر، فمع زيادة الدخول، يزداد الطلب على السلع والخدمات، مما يدفع عجلة الإنتاج ويشجع على الاستثمار، وبالتالي، تساهم هذه الزيادات في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وفي هذا الصدد الموجز ينقل لكم تفاصيل الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في مصر عبر التقرير التالي.

الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في مصر

وعلى رغم التحديات العالمية التي تمر بها الدولة المصرية نرصد لكم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور، وبالتبعية أثر ذلك في زيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاص حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة من مارس الماضى للعاملين بالقطاع الخاص - ما يقرب من 18 مليون عامل - من 2400 جنيه إلى 6000 جنيه من مايو 2024 .

تفاصيل زيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاص

وأشار المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، إلى أن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص سيأتي اعتبارًا من شهر مايو 2024.

ووصل الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، لأول مرة في يناير 2022 لـ 2400 جنيه، حيث جرى رفعه لـ 2700 جنيه في يناير 2023، ومن ثم رفعه مرة أخرى خلال يوليو 2023 ليصل لـ 3000 جنيه، ووصل لـ 3500 جنيه خلال يناير الماضي، ثم وصل مؤخرا لـ6000 جنيه، شامل لكل عناصر الأجور.

الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في مصر

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

وأوضحت وزارة المالية أيضًا إلى أنه وفقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، سيجري تطبيق زيادة جديدة في المعاشات ابتداء من 1 يوليو 2025، وكان قد تم تنفيذ آخر زيادة في المعاشات خلال مارس 2024 بنسبة 15% بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بما يعكس الاهتمام الحكومي بتحسين مستوى معيشة المتقاعدين وأصحاب المعاشات.

ودائما ما تحرص الحكومة بتحقيق التوازن عبر مصالح طرفي الإنتاج لصاحب العمل والعامل، بالإضافة من أجل الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وكذا توفير حياة كريمة لهم.

اقرأ أيضا :

موعد زيادة المعاشات 2025.. اعرف الزيادة كام

موعد زيادة المرتبات 2025 .. التفاصيل الكاملة وجدول الحد الأدنى للأجور