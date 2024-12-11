موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للمعلمين

مرتبات شهر ديسمبر 2024 للمعلمين.. أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، لجميع الموظفين، بما في ذلك المعلمين، اعتبارًا من يوم الأحد 22 ديسمبر، موضحًا تخصيص أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه لصرف المتأخرات المستحقة لضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم قبل نهاية العام.

صرف مرتبات شهر ديسمبر

وأهابت وزارة المالية، بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية عن تطبيق جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2024 لجميع العاملين بالدولة، وتشمل قيم الرواتب وفقًا للدرجة الوظيفية كما يلي:

مرتبات شهر ديسمبر 2024 للمعلمين

الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه

الدرجة العالية: 10.200 جنيه

درجة المدير العام: 9.200 جنيه

الدرجة الأولى: 8.200 جنيه

الدرجة الثانية: 8.000 جنيه

الدرجة الثالثة: 7.500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7.000 جنيه

الدرجة الخامسة: 6.500 جنيه

الدرجة السادسة: 6.000 جنيه

حقيقة زيادة مرتبات المعلمين في ديسمبر

انتشرت بعض الأقاويل حول زيادة مرتبات المعلمين في ديسمبر، لكن المصادر الحكومية أكدت أنه لا صحة لهذه الشائعات، وأن المرتبات ستصرف وفقًا لآخر تعديل للحد الأدنى للأجور الذي تم تطبيقه في مارس 2024.

مرتبات شهر ديسمبر 2024 للمعلمين

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

تستعرض جريدة “الموجز” أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024, كالتالي:

ماكينات الصراف الآلي (ATM): متوفرة في جميع المحافظات.

فروع البنوك: سواء الحكومية أو الخاصة.

مكاتب البريد المصري: التي تقدم خدمة صرف المرتبات.

حالات الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات يسمح لها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وتشمل هذه الحالات:

يحق للمستحق الجمع بين المعاشات حتى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون، ويتم استكمال المعاش ليصل إلى هذا المبلغ وفقًا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من القانون.

يسمح للأرملة بجمع معاشها عن زوجها مع معاشها الشخصي بموجب أحكام القانون، كما يمكنها جمع معاشها عن زوجها مع دخلها من العمل أو المهنة دون أي حدود.

يحق للأرمل جمع معاشه عن زوجته مع معاشه الشخصي وفقًا لأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يمكنه جمع معاشه عن زوجته مع دخله من العمل أو المهنة دون أي حدود.

يسمح للأبناء بجمع المعاشين المستحقين عن والديهم دون أي حدود.

يحق للمستحق جمع المعاشات التي يستحقها عن شخص واحد دون أي حدود.

يمكن للمؤمن عليه جمع معاش الإصابة مع تعويض البطالة دون أي حدود.

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