موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025.. للعاملين بالدولة في القطاع العام والخاص

ينتظر العديد من المواطنين بفارغ الصبر موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، حيث أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف الرواتب للعاملين في الجهات الحكومية ابتداءً من 21 يناير وحتى 28 من الشهر ذاته، يشمل الجدول المقرر خمسة أيام لصرف المرتبات، وهي 21 و22 و23 و24 و28 يناير، مع تخصيص ثلاثة أيام لصرف المتأخرات الشهرية، مع مراعاة العطلات الرسمية والإجازات، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالدولة

وتوفر وزارة المالية إمكانية صرف مرتبات شهر يناير 2025 من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى فروع مكاتب البريد المصري، وقد نصحت الوزارة المواطنين بتجنب الازدحام على ماكينات الصراف الآلي، حيث يتم صرف المرتبات طوال اليوم وفقاً للجدول المحدد.

مرتبات شهر يناير 2025

زيادة مرتبات شهر يناير 2025

وفيما يتعلق بالزيادة الأخيرة في المرتبات التي تم تطبيقها في مارس 2024، تم تعديل سلم الرواتب ليشمل زيادات بحسب الدرجات الوظيفية، حيث تصل المرتبات إلى 12.200 جنيه للدرجة الممتازة، بينما تكون 10.200 جنيه للدرجة العالية، و9.200 جنيه لدرجة المدير العام، و8.200 جنيه للدرجة الأولى، و8.000 جنيه للدرجة الثانية، و7.500 جنيه للدرجة الثالثة، و7.000 جنيه للدرجة الرابعة، و6.500 جنيه للدرجة الخامسة، وأخيراً 6.000 جنيه للدرجة السادسة.

يُذكر أن وزارة المالية قد أعلنت مسبقًا عن موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024، والذي بدأ في 22 ديسمبر، مع تحديد أيام معينة لصرف المتأخرات قبل نهاية العام.

وفي سياق اخر، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية زيادة الحد الأدنى للمعاش في يناير 2025 ، للأشخاص الذين ستنتهي مدة خدمتهم ويبلغون سن المعاش في 1 يناير المقبل، كما أفادت الهيئة بأن زيادة الحد الأدنى للمعاش يناير 2025 ستشمل من تنتهي خدمتهم في أول يناير من العام المقبل، ليصبح الحد الأدنى 1495 جنيها بدلا من 1300 جنيه، وبذلك يطبق القرار على هذه الفئة فقط.

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