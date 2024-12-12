ما هو آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. اطلع على المقدم والأسعار

شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي ومتوسطي الدخل, والذي تحدد يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024.

ما هو سعر كراسات شروط الإسكان الاجتماعي

أتاحت الوزارة كراسات الشروط في مكاتب البريد المميزة في المحافظات المستهدفة، والتي بلغ عددها حوالي 400 مكتب, بسعر 300 جنيه، بالإضافة إلى مصروفات إدارية تبلغ 355 جنيهًا, ويتعين على المواطنين الراغبين في التقديم التوجه إلى مكاتب البريد المميكنة في المدن المدرجة ضمن الطرح لشراء الكراسات واستكمال الإجراءات.

ما هي خطوات التقديم الإلكتروني للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

تستعرض جريدة “الموجز” خطوات التقديم الإلكتروني التي أتاحتها الوزارة عبر موقعها الرسمي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للتقديم “اضغط هنا”. إدخال البيانات الشخصية مع صورة بطاقة الرقم القومي سارية. اختيار الدور المفضل للوحدة السكنية. الضغط على أيقونة "أرغب في التقديم" واستكمال البيانات المطلوبة.

ما هي خيارات استلام شقق الإسكان الاجتماعي

الاستلام الفوري: متاح للوحدات الجاهزة بمجرد إنهاء الإجراءات.

الاستلام خلال 36 شهرًا: للوحدات التي ما زالت قيد الإنشاء، ويتم تسليمها خلال ثلاث سنوات من غلق باب الحجز.

ما هي أماكن مكاتب البريد لشراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي

وفرت الوزارة قائمة مكاتب البريد المخصصة للحصول على كراسات الشروط، ومنها:

مكاتب بريد القاهرة

الأزبكية: 57 شارع رمسيس.

مدينة نصر: شارع أحمد فؤاد نسيم، خلف القوى العاملة.

الظاهر: 70 شارع الظاهر، القبيسي.

مكاتب بريد الجيزة

الأهرام: بجوار فندق مينا هاوس.

حي الشباب: الحي الثالث عشر، مدينة الشيخ زايد.

القرية الذكية: أول طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وضعت وزارة الإسكان شروطًا للتقديم، منها:

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وطبيعيًا وليس مؤسسة. ألا يقل العمر عن 21 عامًا. عدم الحصول على دعم سابق في مشاريع الإسكان الاجتماعي. الالتزام بعدم التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية للأسرة الواحدة.

كم أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

كشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024، التي تراوحت بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في المدن الجديدة، مثل:

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أكتوبر الجديدة

العاشر من رمضان

سوهاج الجديدة

المنيا الجديدة

قنا الجديدة

برج العرب الجديدة

السادات

أخميم الجديدة

غرب قنا

طيبة الجديدة

أسوان الجديدة

مقدم جدية الحجز شقق الإسكان

بلغ مقدم جدية الحجز للوحدات الجاهزة للتسليم في المدن الجديدة 30 ألف جنيه، بينما قُدّر بـ 20 ألف جنيه للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في المحافظات.

وفيما يخص أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري في المحافظات، تراوحت بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه.

أسعار الوحدات تحت الإنشاء

أما الوحدات التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا، تراوحت أسعارها بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه, وتشمل المدن الجديدة التي تحتوي على هذه الوحدات:

حدائق العاصمة

15 مايو

أكتوبر الجديدة

السادات

المنيا الجديدة

أسوان الجديدة

حدائق أكتوبر

العاشر من رمضان

برج العرب الجديدة

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بالتفاصيل رابط التقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي وأسعار وأماكن الوحدات