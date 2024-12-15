رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي والمستندات المطلوبة

تشهد الفترة الحالية زيادة ملحوظة في البحث عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024، حيث يسعى العديد من المواطنين لمعرفة تفاصيل هذه الوحدات السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تأتي شقق الإسكان الاجتماعي، ضمن إطار خطة الدولة لتوفير فرص سكنية بأسعار ميسرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وينشر "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية التقديم للحصول على وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسيةسكن لكل المصريين.

رابط التسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي

- زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الإجتماعي وعم التمويل العقاري من هنا.

- ثم اضغط على تسجيل الدخول وادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

- تأكد من إدخال البيانات صحيحة وتجنب كتابة أي بيانات خاطئة.

- ارفق إيصال شراء الكراسة وإيصال مقدم الحجز كما يجب اقرأ الشروط والأحكام جيداً، ثم انقر على ارسال البيانات.

شقق الإسكان الاجتماعي

تتيح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمتقدمين إمكانية شراء كراسات الشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، يمكن الحصول على هذه الكراسات من مكاتب البريد المميكنة في المحافظات التي تعرض فيها الوحدات السكنية، ويبلغ سعر الكراسة 300 جنيه، بالإضافة إلى مصروفات إدارية بقيمة 355 جنيهًا، كما يتعين على المتقدمين دفع مبلغ جدية الحجز، الذي يختلف حسب الموقع: 20 ألف جنيه في المحافظات و30 ألف جنيه في المدن الجديدة.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

تتراوح مساحات شقق الإسكان الاجتماعي بين 75 و90 مترًا مربعًا، مما يوفر تنوعًا في الخيارات للمواطنين وفقًا لاحتياجاتهم، ولإتمام عملية التقديم، يجب على المتقدمين تقديم مجموعة من الأوراق الضرورية مثل صورة الرقم القومي للزوج والزوجة، وصورة من عقد إيجار الوحدة السكنية الحالية، بالإضافة إلى شهادة دخل، إيصال مرافق، قيد عائلي مميكن، وقسيمة زواج مميكنة، وكذلك استمارة الحجز بعد التوقيع عليها، تختلف أسعار شقق الإسكان حسب نوع الوحدة وموعد التسليم، حيث تتراوح الأسعار للوحدات الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل بين 415 و530 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار الشقق الجاهزة للتسليم خلال 36 شهراً بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل

كما توفر وزارة الإسكان عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية في مختلف المدن والمحافظات، منها: - أكتوبر الجديدة: 3200 وحدة سكنية. - العاشر من رمضان: 120 وحدة سكنية. - برج العرب الجديدة: 1000 وحدة سكنية. - مدينة السادات: 2400 وحدة سكنية. - أخميم الجديدة: 1550 وحدة سكنية. - سوهاج الجديدة: 420 وحدة سكنية. - قنا الجديدة: 1000 وحدة سكنية. - غرب قنا: 1200 وحدة سكنية. - طيبة الجديدة: 760 وحدة سكنية. - المنيا الجديدة: 800 وحدة سكنية. - أسوان الجديدة: 540 وحدة سكنية.

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