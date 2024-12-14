كيفية التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي لتقديم الشكاوى

صندوق الإسكان الاجتماعي يوفر عدة قنوات للتواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالوحدات السكنية أو غيرها من الخدمات المقدمة. يمكن للمواطنين تقديم شكاواهم بسهولة عبر الخط الساخن أو من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للصندوق.

طرق التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي لتقديم الشكاوى:

الخط الساخن: خصص الصندوق أرقامًا ساخنة للتواصل وهي: 1180، 5777، 5999. هذه الأرقام تعمل لاستقبال الشكاوى خلال أوقات العمل الرسمية.

الرقم الأرضي: يمكن الاتصال برقم الهاتف الأرضي 090071117 لتقديم الشكاوى مباشرة، مع العلم أن المكالمات تُستقبل من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً، وذلك على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت.

الرابط الإلكتروني: أتاح الصندوق منصة إلكترونية لاستقبال الشكاوى، ويمكن للمواطنين الدخول على الرابط الوزارة، لتقديم بلاغات عن المخالفات مثل تغيير النشاط في الوحدات السكنية.

ولذلك الموجز، يوفر رابط مباشر لتقديم الشكاوي والتواصل مع خدمة العملاء بضغط هنـــــــــــــا

صندوق الإسكان الاجتماعي

آلية التعامل مع الشكاوى:

يتم النظر في الشكاوى المقدمة ومتابعتها بشكل دوري.

لا يُسمح بتقديم شكوى أخرى إلا إذا لم تُحل المشكلة في الشكوى الأولى.

في حالة استمرار المشكلة بعد تقديم شكويين، يمكن للمواطن التقدم بتظلم رسمي.

صندوق الإسكان الاجتماعي يعمل باستمرار على مكافحة المخالفات في الوحدات السكنية وضمان استقرار المنظومة الإسكانية بما يخدم مصالح المواطنين.

صندوق الإسكان الاجتماعي

صندوق الإسكان الاجتماعي يعزز جهوده لمحاربة المخالفات السكنية

بالإضافة إلى قنوات التواصل التي وفرها صندوق الإسكان الاجتماعي، يعمل الصندوق بجد على مواجهة المخالفات المرتبطة بالوحدات السكنية، وتشمل هذه المخالفات تغيير النشاط المخصص للوحدات أو عدم الالتزام بالشروط الموضوعة عند استلامها.

ويشدد الصندوق على ضرورة استخدام الوحدات السكنية وفقًا للغرض الأساسي الذي خصصت له، مما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من المشاريع الإسكانية.

خطط تطوير خدمة العملاء ورفع الكفاءة

في إطار جهوده لتقديم خدمات عالية الجودة، يسعى صندوق الإسكان الاجتماعي إلى تحسين تجربة المستخدم عبر تطوير نظام الشكاوى وضمان سرعة الاستجابة.

كما يُجري الصندوق مراجعات دورية لآليات تلقي الشكاوى ومعالجتها بهدف رفع كفاءة الأداء وتقديم حلول فعالة للمشكلات التي يواجهها المستفيدون، مما يعزز من ثقة المواطنين ويدعم أهداف الإسكان المستدام.

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