آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي.. جهز نفسك

شقق الإسكان الاجتماعي.. أعلنت وزارة الإسكان عن تمديد فترة شراء كراسات الشروط الخاصة بـ شقق الإسكان الاجتماعي ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الوطنية "سكن لكل المصريين"، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

تسعى وزارة الإسكان من خلال هذه المبادرة إلى توفير مساكن ملائمة للفئات الأكثر احتياجًا، وتواصل دعم المواطنين في تحقيق حلم امتلاك منزل، يمكن للراغبين في التقديم على الوحدات السكنية زيارة الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم من خلال الضغط هنا.

اخر موعد للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

حيث أصبح الموعد النهائي لشراء الكراسات وسداد مقدم جدية الحجز يوم 31 ديسمبر 2024، بدلاً من الموعد السابق في 24 ديسمبر، يأتي هذا التمديد في إطار جهود الوزارة لتوفير المزيد من الفرص للمواطنين الراغبين في التقديم للحصول على وحدات سكنية مدعومة.

شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي يجب على المواطن اتباع عدة خطوات:

- تبدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني وتسجيل البيانات الشخصية مع صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

- بعد ذلك، يختار المواطن الدور الذي يرغب في السكن فيه.

- ثم يضغط على "أرغب في التقديم" ويملأ البيانات المطلوبة، من المهم أن يتأكد المتقدم من دقة البيانات واحتفاظه بإيصالات السداد وكود الحجز الصادر من البريد.

كما يجب على المتقدمين متابعة بريدهم الإلكتروني والرسائل النصية للحصول على التحديثات حول حالة طلباتهم، ولأي استفسارات أو دعم إضافي، يمكن التواصل مع خدمة العملاء التابعة لصندوق الإسكان.

كذلك، يمكن الحصول على كراسات الشروط من مكاتب البريد المميزة في المحافظات المعنية، حيث تباع الكراسة بسعر 300 جنيه، مع مصاريف إدارية تقدر بـ 355 جنيهًا.

كم أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

كشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024، التي تراوحت بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في المدن الجديدة، مثل:

وحدات الإسكان الاجتماعي

أكتوبر الجديدة

العاشر من رمضان

سوهاج الجديدة

المنيا الجديدة

قنا الجديدة

برج العرب الجديدة

السادات

أخميم الجديدة

غرب قنا

طيبة الجديدة

أسوان الجديدة

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