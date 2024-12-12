الاستعلام عن نتائج التظلمات بمسابقة وظائف باحث بيئي عبر بوابة الوظائف الحكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، عن إمكانية الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظيفة باحث شئون بيئة ثالث، يتم ذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية، حيث يمكن للمتقدمين لشغل وظيفة باحث شئون بيئة ثالث، الاطلاع على حالة تظلماتهم التي تم تقديمها بعد إعلان نتائج الامتحانات المتعلقة بـ وظيفة باحث شئون بيئة ثالث.

تفاصيل مسابقة باحث بيئي ثالث

ويستعرض موقع الموجز، تفاصيل مسابقة باحث بيئة ثالث على النحو التالي..

في الأول من أبريل 2024، أعلن جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة عن حاجته لتعيين 24 موظفًا في وظيفة "باحث شئون بيئة ثالث" وفقًا للمستوى الوظيفي الثالث (ج) ضمن القواعد المنظمة للمسابقات الحكومية.

وهذا التعيين يخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حيث تم تحديد شروط وموعد التقديم بشكل دقيق لضمان شفافية وفاعلية عملية التوظيف.

وزارة البيئة

امتحانات شفوية ونتائج التظلمات

وفي وقت لاحق، عُقد الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل وظيفة باحث شئون بيئة ثالث، في الفترة ما بين 3 و5 نوفمبر 2024.

وتم إعلان نتائج الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل ةظيفة باحث شئون بيئة ثالث، في 23 نوفمبر 2024، بعد ذلك، أُتيح للمتقدمين الذين شعروا بوجود خطأ في نتائجهم أو تقييماتهم التقدم بتظلمات لشغل وظيفة باحث شئون بيئة ثالث، حيث فتح الجهاز باب التظلمات في اليوم الذي تلا إعلان النتائج واستمر لمدة أسبوعين.

ويمكن للمتقدمين لشغل وظيفة باحث شئون بيئة ثالث، الآن الاستعلام عن حالة تظلماتهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبوابة الحكومية.

فتح باب التقديم وإجراء الامتحانات

تم فتح باب التقديم لشغل وظيفة "باحث شئون بيئة ثالث" عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة من 17 أبريل 2024 حتى 30 أبريل 2024.

وبعد إغلاق باب التقديم لشغل وظيفة باحث شئون بيئة ثالث، أُجري الامتحان الإلكتروني للمتقدمين الذين استوفوا الشروط المطلوبة للمسابقة يوم 2 يوليو 2024 في مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وتم إعلان نتيجة هذا الامتحان في 15 يوليو 2024.

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