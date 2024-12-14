آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 5 .. تفاصيل جديدة تهمك

يبحث العديد من المواطنين الراغبين في حجز شقق سكن لكل المصريين 5 عن آخر موعد لتقديم الطلبات. حيث أعلنت وزارة الإسكان عن تمديد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز لمدة أسبوع إضافي، لتصبح المهلة الجديدة حتى الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، بدلاً من 24 ديسمبر.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتوفير سكن مناسب للفئات الأكثر احتياجًا ضمن مشروع سكن لكل المصريين، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

قيمة كراسة شروط سكن لكل المصريين

يمكن الحصول على كراسات شروط سكن لكل المصريين حوالي 400 مكتب بريد مميز في المحافظات المستهدفة، بسعر 300 جنيه، بالإضافة إلى سداد المصروفات الإدارية التي تبلغ 355 جنيهًا.

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم. إدخال البيانات الشخصية مرفقة بصورة من بطاقة الرقم القومي (يجب أن تكون سارية). اختيار الدور الذي يرغب المواطن في السكن فيه. ملء البيانات المطلوبة والضغط على أيقونة "أرغب في التقديم".

تفاصيل الوحدات السكنية وأسعارها

وحدات بسعر 542 ألف جنيه (75 مترًا):

المحافظات: الجيزة (حدائق أكتوبر)، المنوفية (السادات)، المنيا (المنيا الجديدة).

أقساط ربع سنوية: تبدأ من 5 آلاف جنيه للعام الأول، تصل إلى 7 آلاف جنيه للعام الثالث.

وحدات بسعر 650 ألف جنيه (90 مترًا):

المحافظات: القاهرة (حدائق العاصمة، 15 مايو)، الجيزة (حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة)، الشرقية (العاشر من رمضان)، أسوان (أسوان الجديدة).

أقساط ربع سنوية: تبدأ من 7 آلاف جنيه للعام الأول، تصل إلى 9 آلاف جنيه للعام الثالث.

وحدات بسعر 700 ألف جنيه (90 مترًا):

المحافظة: الإسكندرية (مدينة برج العرب الجديدة).

أقساط ربع سنوية: تبدأ من 7 آلاف جنيه للعام الأول، تصل إلى 9 آلاف جنيه للعام الثالث.

آلية استلام الوحدات السكنية

الاستلام الفوري: يمكن للمواطنين الذين حجزوا الوحدات بنظام الاستلام الفوري استلام شققهم فور إتمام الإجراءات.

الاستلام خلال 36 شهرًا: إذا كانت الوحدة تحت الإنشاء، يتم تسليمها في غضون 36 شهرًا من تاريخ غلق باب التقديم.

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