تحميل كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي والأوراق المطلوبة للتقديم.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن شروط جديدة للراغبين في حجز شقق الاسكان الاجتماعي بمشروع "سكن لكل المصريين 5"، وهو المشروع الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين بتسهيلات في السداد،

وينشر موقع " الموجز " رابط تحميل كراسة شروط الاسكان الاجتماعي والأوراق المطلوبة للتقديم.



رابط تحميل كراسة شروط الاسكان الاجتماعي

ويمكن تحميل كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي في مشروع سكن لكل المصريين 5، عبر الضغط على الرابط التالي، من هنــــــــا.

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي «شقق لكل المصريين 5»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن شروط يجب على المتقدم للحجز الالتزام بها للحصول على وحدات سكن لكل المصريين 5، حيث تتمثل الشروط الأساسية لحجز الوحدات السكنية في شقق الاسكان الاجتماعي طبقا لنظام التعاقد بنظام التمويل العقاري وهي كالآتي:

1) التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل بفائدة 8% سنويا ومتوسطي الدخل 12% سنويا.

2) كما يشترط أن يبدأ المقدم لحجز الوحدات السكنية من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عاما.

3) كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما أثناء الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

4) يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري.

5) كما يشترط ايضا ألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل عن 50 عاما وألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل عن سن المعاش.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل

كما توفر وزارة الإسكان عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية في مختلف المدن والمحافظات، منها: - أكتوبر الجديدة: 3200 وحدة سكنية. - العاشر من رمضان: 120 وحدة سكنية. - برج العرب الجديدة: 1000 وحدة سكنية. - مدينة السادات: 2400 وحدة سكنية. - أخميم الجديدة: 1550 وحدة سكنية. - سوهاج الجديدة: 420 وحدة سكنية. - قنا الجديدة: 1000 وحدة سكنية. - غرب قنا: 1200 وحدة سكنية. - طيبة الجديدة: 760 وحدة سكنية. - المنيا الجديدة: 800 وحدة سكنية. - أسوان الجديدة: 540 وحدة سكنية.

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بالتفاصيل رابط التقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي وأسعار وأماكن الوحدات

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