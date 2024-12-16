خط ساخن ورابط إلكتروني.. صندوق الإسكان الاجتماعي يستقبل شكاوي المواطنين

طرح صندوق الإسكان الاجتماعي طريقة للتواصل مع المواطنين؛ لتقديم الشكاوي المُقدمة منهم من خلال توفير خط ساخن للشكاوي أو رابط إلكتروني خاص بالصندوق.

وترصد الموجز كيفية التواصل مع خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي لتقديم الشكاوى؟وكذلك رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قائمة بحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الجارية، لمعرفة موقف حجز الوحدات السكنية ومواعيد الاستلام، ضمن المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة.

خط ساخن للشكاوى

وفَعّل صندوق الإسكان الاجتماعي الخط الساخن رقم «1180، 5777، 5999» لاستقبال الشكاوي أو من خلال الرابط الإلكتروني https://Reporting.shmff.gov.eg الخاص برصد المخالفات الإسكان.

الشكاوى طوال أيام الأسبوع عدا يومين

وحدد الصندوق أيضًا رقم تليفون أرضي (090071117) للشكاوى، ويتم استقبال كل الشكاوى يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.

ويعمل صندوق الإسكان الاجتماعي على مكافحة المخالفات التي تتم في الوحدات السكنية، من تغيير النشاط للوحدات أو أي مخالفات أخرى تحدث عند الاستلام للوحدة.

ولا يمكن للشخص أن يقوم بتسجيل شكوى أخرى للصندوق إلا في حالة عدم حل الشكوى المُقدمة منه في المرة الأولى، ويمكنه أن يتقدم بتظلم في حالة تقدمه بشكوى مرتين ولم يتم الحل.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر السطور التالية:-

الدخول عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن الوحدات السكنية المحجوزة.

تحديد المشروع السكني والمحافظة.

إدخال بيانات المتقدم بطلب تخصيص كاملة.

الضغط على كلمة استعلم أو عرض نتيجة الاستعلام.

ظهور حال الطلب (موعد الاستلام أو أسباب الرفض) .

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