رابط البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي وحجز شقق الإعلان 16

يهتم عدد كبير من المصريين بالبحث عن رابط البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي لحجز الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان رقم 16، هذا الطرح يشمل شققًا مخصصة لطبقتي محدودي ومتوسطي الدخل في عدد من المحافظات، حيث أُتيح شراء كراسة الشروط الخاصة بهذه الوحدات من مكاتب البريد بدءًا من 25 سبتمبر 2022 لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن 2 أكتوبر 2022 لكافة المواطنين.

وتعرض الموجز في التقرير التالي التفاصيل كاملة لكيفية حجز شقق الإسكان ورابط البوابة الإلكترونية



كيفية حجز شقق الإعلان 16 عبر رابط البوابة الإلكترونية

بعد شراء كراسة الشروط ودفع مبلغ جدية الحجز، يمكن للراغبين التقديم إلكترونيًا عبر رابط البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويتيح الرابط للمواطنين تحميل المستندات المطلوبة، مثل:

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

بيان بصافي الدخل الشهري أو السنوي.



الرابط يُسهل إجراءات حجز الوحدات التي تتراوح مساحتها بين 75 و120 مترًا مربعًا، مما يساهم في سرعة التقديم والحصول على الوحدات.





أسعار الوحدات السكنية ومقدم جدية الحجز

تتراوح أسعار الوحدات المطروحة في الإعلان رقم 16 للإسكان الاجتماعي بين 194 ألف جنيه و310 ألف جنيه، ويُطلب من المتقدمين دفع مقدم جدية الحجز على النحو التالي:

15 ألف جنيه لمحدودي الدخل.

22 ألف جنيه لمتوسطي الدخل.

الإسكان الاجتماعى

المدن والمحافظات التي تشملها وحدات الإعلان 16

طرحت وزارة الإسكان وحدات كاملة التشطيب في عدد من المدن الجديدة ضمن المحافظات التالية:

محافظات جاهزة للاستلام: الأقصر، القليوبية، برج العرب، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، دمياط، سوهاج، الشرقية، السويس، بني سويف، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا.

محافظات تتطلب الانتظار 18 شهرًا للاستلام: غرب المطار، جزرا القطوري، العياط، دمنهور.

الخدمات المتاحة للمواطنين عبر صندوق التمويل العقاري

خصص صندوق الإسكان الاجتماعي أرقامًا ساخنة لتلقي استفسارات المواطنين والشكاوى أو التظلمات، وهي:

1188

5777

5999



هذه الأرقام تضمن تقديم الدعم الكامل للراغبين في الاستفادة من الوحدات السكنية.

موعد انتهاء التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

وفقًا لبيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يستمر تفعيل رابط البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي حتى يوم 27 أكتوبر 2022. بعد هذا التاريخ، سيتم إغلاق باب التقديم ولن تُقبل أي طلبات جديدة.

للتقديم، يمكن زيارة الرابط المذكور سابقًا وتحميل كافة المستندات المطلوبة لضمان الحصول على الوحدات المتاحة.

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