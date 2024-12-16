رابط نماذج امتحان الثانوية العامة 2024-2025 .. أسئلة متوقعة

وفرت وزارة التربية والتعليم نماذج امتحان الثانوية العامة لعام 2024-2025 عبر موقعها الرسمي حيث يمكن الحصول عليها بسهولة من موقعنا من خلال روابط بسيطة من أول ضغطة.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل نماذج امتحان الثانوية العامة في كل المواد، بالإضافة إلى معرفة مواصفات امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام الحالي وهي كالتالي:

نماذج امتحان الثانوية العامة

رابط نماذج امتحان الثانوية العامة

يمكن للطلاب الحصول على نماذج امتحان الثانوية العامة لعام 2024-2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــــــــا في الخطوات التالية:

نماذج امتحان الثانوية العامة

اسئلة نماذج امتحان الثانوية العامة 2025

تعمل العديد من السلاسل التعليمية على إعداد نماذج امتحان الثانوية العامة ومن بينها سلسلة "الامتياز"، التي قدمت نموذجين لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي لعام 2024، تضمنت هذه النماذج مجموعة متنوعة من الأسئلة، مثل:

ما التفسير الذي قدمه الكاتب لسبب ظلم الناس للعلم من وجهة نظره؟

لأنهم أهملوا العلاقة بين العلم والأخلاق وحاولوا الفصل بينهما دائمًا.

لأنهم قصروا نظرتهم لعلاقة العلم بالأخلاق على الجانب العقلي بتصور ذهني، أو بنظرة عاطفية أثرت على صحة فكرهم.

لأنهم قطعوا العلاقة بين العلم والأخلاق وأكدوا عدم وجود روابط بينهما.

لأنهم ربطوا بين انتشار العلم وتقلص مظاهر الخير والبر بين الأمم والأفراد داخل المجتمع الواحد.

حدد العبارة التي تعكس دليلاً على اختلاف النظرة والحكم السلبي تجاه العلم

اضطربت الأفهام واستغلق الأمر على الباحثين حيث تعرضوا لاستجلاء الصلة بين العلم وبين الأخلاق.

لكن طبيعة الإنسان بما فيها من رفع أو ضعة هي التي تستخدم السم لتجعل منه الدواء أو لتجعل منه الداء.

لكن غير المشتغلين بالعلم الخالص من أفراد الناس بخاصة هم الذين وجهوا نتائج العلم للخير والشر وللحسن والقبيح.

ولطالما رأى غير قليل من المفكرين أن العلم النظري وثمراته التطبيقية لا تؤثر في الناس لتهذيبهم.

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