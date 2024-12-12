نماذج امتحان الرياضيات مادة للصف الأول الإعدادي 2024

يتطلع الطلاب على نماذج امتحان مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي التي توفرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يمكن للطلاب الحصول على نماذج الامتحانات 2024-2025.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل نماذج امتحان الرياضيات مادة للصف الأول الإعدادي من الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى معرفة موعد الامتحانات الرسمية.

نماذج امتحان الصف الأول الإعدادي

نماذج امتحان مادةالرياضيات للصف الأول الإعدادي

يمكن للطلاب الحصول على نماذج امتحان مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــــــــا.

نماذج امتحان الصف الأول الإعدادي

يمكن الحصول على نماذج امتحان الصف الأول الإعدادي لعام 2025 روابط رسمية مباشرة معتمدة من وزارة التربية والتعليم في السطور التالية:

نماذج امتحان الصف الأول الإعدادي

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

بدأ العام الدراسي الحالي في 21 سبتمبر 2024 ويستمر حتى 5 يونيو 2025، موزعًا على 35 أسبوعًا تشمل الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

انطلق الفصل الدراسي الأول في 21 سبتمبر 2024، وتُعقد امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم 8 يناير 2025، بينما تبدأ امتحانات النقل في 11 يناير 2025، وتليها امتحانات الشهادة الإعدادية في 18 يناير 2025. ينتهي الفصل الأول في 23 يناير 2025 بعد انتهاء جميع الامتحانات.

تبدأ إجازة نصف العام من 25 يناير 2025 وتستمر حتى 6 فبراير 2025، ويعود الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025، مع انطلاق البرنامج العلاجي لمدارس الجدارات في 12 أبريل 2025. تبدأ امتحانات الفصل الثاني لصفوف النقل في 24 مايو 2025، بينما تُعقد امتحانات الجدارات في مدارس التعليم الفني يوم 3 مايو 2025.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 31 مايو 2025، وتُجرى امتحانات الثانوية العامة بدءًا من 14 يونيو 2025، لينتهي الفصل الدراسي الثاني رسميًا في 5 يونيو 2025.

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