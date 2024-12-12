موعد بداية امتحانات الترم الاول للمدارس 2024-2025

ينتظر طلاب المدارس معرفة موعد بداية، امتحانات الترم الاول للمدارس لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بعد تحديد وزارة التربية والتعليم الموعد الرسمي في بيان وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025.

ويستعرض موقع "الموجز"، التفاصيل الكاملة، حول موعد بداية امتحانات الترم الاول للمدارس المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب صفوف النقل بداية من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، بالإضافة إلى موعد امتحانات الشهادة الإعدادية.

موعد بداية امتحانات الترم الاول

موعد بداية امتحانات الترم الاول للمدارس

حددت وزارة التربية والتعليم، أن موعد بداية امتحانات الترم الاول للمدارس، من يوم 11 يناير إلى 16 يناير لطلاب صفوف النقل للصف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، بالإضافة إلى الصف الأول والثاني الإعدادي.

تفاصيل موعد بداية امتحانات الترم الاول الثانوي

تبدأ امتحانات الترم الاول للصفين الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير إلى 16 يناير 2025، حيث تُجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، تليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين لتخفيف الضغط على الطلاب.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير وتستمر إلى 23 يناير القادم 2025، وترقب الطلاب إجازة نصف العام الدراسي يوم 25 يناير إلى 6 فبراير 2025.

بداية امتحانات الترم الاول

موعد امتحانات المستوى الرفيع

من المقرر أن تُعقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة، إلى جانب المواد غير المضافة للمجموع والمواد العملية، قبل بداية الامتحانات الأساسية، لضمان عدم زيادة العبء على الطلاب.

موعد ظهور جدول امتحانات نصف العام

من المتوقع أن تصدر المديريات والإدارات التعليمية جدول امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في الأيام القليلة القادمة، وذلك قبل بداية شهر يناير 2025، سيتم إصدار الجداول الخاصة بكل مديرية تعليمية في كل محافظة على حدة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

انطلق الفصل الدراسي الأول يوم 21 سبتمبر 2024.

تُجرى امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني في 8 يناير 2025.

تبدأ امتحانات النقل يوم 11 يناير 2025، يليها امتحانات الشهادة الإعدادية في 18 يناير 2025.

ينتهي الفصل الدراسي الأول في 23 يناير 2025، لتبدأ إجازة نصف العام من 25 يناير إلى 6 فبراير 2025.

يعود الفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025.

ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم 5 يونيو 2025.

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