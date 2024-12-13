يبحث الطلاب عن نماذج امتحان مادة الإنجليزي للصف الخامس الابتدائي للتدريب عليها قبل انطلاق امتحانات نصف العام المقرر عقدها خلال شهر يناير القادم 2025، لذلك يتساءل أولياء الأمور وطلبة الصف الخامس عن النماذج.

ويستعرض موقع “الموجز” طريقة الحصول على نماذج امتحان مادة الإنجليزي للصف الخامس الابتدائي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، لتدريب الطلاب عليها قبل الامتحانات.

نماذج امتحان الصف الخامس الابتدائي

رابط نماذج امتحان مادة الإنجليزي للصف الخامس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيانات سابقة أن نماذج امتحان مادة الإنجليزي للصف الخامس الابتدائي قد يأدي معظمها بامتحانات نصف العاد الدراسي ونهاية العام، ذلك يمكن للطلاب الحصول عليها من هنـــــــــــــا.

تحميل لينكات نماذج امتحان الصف الخامس الابتدائي كل المواد

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط مباشر بصيغة الـ pdf لتحميل نماذج امتحان الصف الخامس الابتدائي بسرعة، لتدريب الطلاب عليها خلال مراجعتهم قبل الامتحانات وهي كالتالي:

نماذج امتحان الصف الخامس الابتدائي

ضوابط امتحانات الصف الخامس الابتدائي

تقتصر الأسئلة على المقرر الدراسي المحدد للعام الدراسي 2024-2025.

تعتمد الورقة على نواتج التعلم المعتمدة من مراكز تطوير المناهج، والمضمنة في الوحدات الدراسية للطبعة الجديدة 2024-2025.

زمن الإجابة المحدد للورقة الامتحانية هو ساعة ونصف، متضمنًا وقت المراجعة.

توزيع الأسئلة بناءً على الوزن النسبي لنواتج التعلم المقررة.

تراعي الأسئلة تغطية مستويات الصعوبة المختلفة لتكون أداة فعّالة لتمييز مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

تتدرج الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب لضمان تحقيق التوازن وتسهيل فهمها.

تشمل الورقة مختلف المستويات المعرفية، مما يساعد على شمولية التقييم

صياغة الأسئلة بلغة واضحة ومحددة لتجنب الغموض أو الالتباس.

تحتوي الورقة الامتحانية على البيانات الأساسية، مثل المرحلة الدراسية، الصف، المادة، الزمن المخصص، الفصل الدراسي، الشهر، والسنة، لضمان التنظيم والوضوح.

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