الآن تحميل نماذج امتحان مادة العربي للشهادة الاعدادية 2025.. تفاصيل

يبحث الطلاب عن نماذج امتحان مادة العربي للشهادة الاعدادية نظرًا لاقتراب امتحانات نصف العام المقرر عقدها يوم 18 يناير، لذلك تُعد النماذج من المراجعات الهامة التي يبحث عنها طلبة الصف الثالث الإعدادي.

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الحصول على نماذج امتحان مادة العربي للشهادة الاعدادية التي توفرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي بصيغة الـ pdf.

نماذج امتحان

تحميل نماذج امتحان مادة العربي للشهادة الاعدادية

ويمكن للطلاب تحميل نماذج امتحان مادة العربي للشهادة الاعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم بصيغة الـ pdf من هنــــــــــــــا ، ويمكنك الحصول على جميع المواد لطلاب العربي واللغات من خلال روابط مباشرة.

روابط نماذج امتحان الشهادة الاعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم روابط مباشرة للحصول على نماذج امتحان الشهادة الاعدادية خلال السطور التالية:

نماذج امتحان

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تبدأ امتحانات الشهادة الاعداديةيوم 18 يناير إلى 23 يناير 2025، وتنتهي امتحانات مصف العام يوم 25 يناير وتستمر الإجازة لمدة أسبوعين حتى يوم 6 فبراير.

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

من المقرر أن يغلق باب تسجيل الشهادة الإعدادية يوم 31 يناير 2025 لذلك على الطلاب تسجيل التقدم للامتحانات وهي كالتالي:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــا.

إذا كان لديك حساب على البريد الإلكتروني الموحد، اضغط على "تسجيل الدخول".

في حال لم يكن لديك بريد إلكتروني موحد، اختر "إنشاء حساب البريد الإلكتروني" أولاً، ثم قم باستخدامه لتسجيل الدخول.

اختر "حساب الطالب" باللون الأحمر، ثم أدخل الرقم القومي وكود الطالب الموجود على إيصال دفع المصروفات.

اضغط على "التحقق من البيانات"، وستظهر لك معلوماتك الشخصية مثل الاسم والمدرسة.

أدخل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني الخاص بك لتفعيل الحساب، ثم اختر كلمة سر خاصة بك.

استخدم كلمة السر للدخول واستكمال تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.

قم بإرفاق الصورة الشخصية المطلوبة والمستندات الإضافية التي قد تُطلب منك لإتمام العملية.

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